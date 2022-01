The Marvelous Mrs. Maisel: Rachel Brosnahan rivela la direzione che la storia prenderà nella stagione 4

Rachel Brosnahan, protagonista della serie Prime Video, The Marvelous Mrs. Maisel, rivela la direzione che la storia prenderà nella stagione 4.

Lo spettacolo comico-drammatico creato da Amy Sherman-Palladino è stato presentato in anteprima nel 2017 e ha ricevuto il plauso della critica durante le sue prime tre stagioni, vincendo più Primetime Emmy in varie categorie. Dopo aver rilasciato l’ultima volta nuovi episodi a dicembre del 2019, la stagione 4 ha avuto un ritardo per via della pandemia, e sarà resa disponibile il 18 febbraio.

The Marvelous Mrs. Maisel, ambientato negli anni ’50 e ’60, segue principalmente la Midge di Brosnahan, che, dopo aver inveito pubblicamente una notte sulla relazione di suo marito, decide di intraprendere la carriera di stand-up comedian. Altri personaggi principali includono la manager di Midge Susie (Alex Borstein), il marito separato Joel (Michael Zengen), i genitori Rose (Marin Hinkle) e Abe (Tony Shalhoub) e i suoceri Shirley (Caroline Aaron) e Moishe (Kevin Pollack). Sebbene ciascuno dei personaggi abbia le proprie difficoltà, sono tutti influenzati dalla carriera alle prime armi di Midge, spesso lottando per venire a patti con la realtà della sua nuova vita.

Ora, durante un’apparizione con The Late Late Show con James Corden, Brosnahan offre ai fan uno sguardo al mindset del suo personaggio dopo il suo disastroso licenziamento come atto di apertura del tour del cantante Shy Baldwin (Leroy McClain).

Dando un riassunto della progressione di Midge nelle stagioni precedenti, l’attrice osserva che cercare di seguire il percorso di carriera convenzionale non ha funzionato così bene per la protagonista, ma piuttosto che lasciarla sconfitta, Midge diventa più determinata ad essere se stessa. Questa insistenza nell’essere fedeli alla propria voce, dice Brosnahan, ha conseguenze anche per coloro che la circondano.

“Quindi, l’abbiamo lasciata alla fine della scorsa stagione sull’asfalto, è davvero incasinata, ed è stata lasciata da Shy Baldwin. Abbiamo ripreso proprio lì. E in realtà questa è una stagione in cui… sai, nella prima stagione, abbiamo visto Midge al minimo. È inciampata in questa carriera, per lo più ha avuto solo una serie di lunghi esaurimenti che sono stati molto divertenti sul palco. Ha iniziato ad affinare la sua tecnica e a capire come esibirsi per un pubblico diverso, e poi, sai, penso che lei senta che non tutto ha funzionato poi così bene. Quindi questa è una stagione in cui lei scava dentro chi è, e non si scusa per ciò che dice, decidendo che è al meglio quando è se stessa. E questo è una specie di effetto a catena che ha effetto su tutti gli altri personaggi di questa stagione.”

