The Marvels: ecco il primo trailer del film sequel di Captain Marvel, WandaVision e Ms.Marvel

La narrazione Marvel in corso continua. The Marvels è un ibrido super affascinante degli sforzi della Marvel. Originariamente doveva essere un sequel di Captain Marvel, una continuazione del film interpretato da Brie Larson con lei nei panni dell’eroina Carol Danvers, ma il film si è trasformato in una sorta di sequel di convergenza di tre storie diverse: Captain Marvel 2, la storia di Monica Rambeau da WandaVision e la storia di Kamala Khan dallo show Disney+, Ms. Marvel.

Quindi, sì, “The Marvels” è essenzialmente un film super team, con Brie Larson nei panni di Captain Marvel, Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau, che alla fine potrebbe essere conosciuta come Photon nel film, e Iman Vellani nei panni di Kamal Khan. Non abbiamo molto su cui lavorare a parte la fine di Captain Marvel, forse il ritorno di Nick Fury dallo e la post-credits di Ms. Marvel, che ha mostrato una sorta di anomalia spazio-temporale che ha fatto scambiare di posto Carol Danvers e Kamala Khan (e il rimando ai mutanti ovviamente).

Questo è chiaro, come si evince dal nuovo trailer: il film è un’avventura ambientata nello spazio, almeno in parte, Nick Fury ne fa parte, e la razza aliena Kree, che sarà presente anche nel prossimo Secret Invasion contribuirà anche alla storia.

Anche Zawe Ashton e Park Seo-joon fanno parte del cast in ruoli sconosciuti. Ecco la sinossi ufficiale:

Carol Danvers, alias Captain Marvel, ha rivendicato la sua identità dal tirannico Kree e si è vendicata dell’Intelligenza Suprema. Ma le conseguenze impreviste vedono Carol con sulle spalle il fardello di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la mandano in un anomalo wormhole collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si confondono con quelli della super fan di Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel, e della nipote di Carol, il Capitano Monica Rambeau. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare insieme per salvare l’universo come The Marvels.

Diretto da Nia DaCosta su una sceneggiatura di attribuita a quattro sceneggiatori Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik e Zeb Wells, il film uscirà questo autunno, il 10 novembre 2023.

Qui sotto il trailer:

