The Marvels: Marvel ha rilasciato il primo poster promozionale del film con Brie Larson

I Marvel Studios hanno posticipato The Marvels dal 28 luglio 2023 al 10 novembre 2023. Per stemperare l’attesa la Marvel ha anche pubblicato il primo poster di The Marvels con Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

La Marvel ha condiviso la notizia su Twitter e il poster presenta lo slogan “Più in alto. Più lontano. Più veloce. Insieme”.

Potete vedere il poster promozionale qui sotto:

Higher. Further. Faster. Together. Check out the brand-new teaser poster for Marvel Studios’ The Marvels, coming to theaters November 10. pic.twitter.com/xgxlLMuOah — Marvel Entertainment (@Marvel) February 17, 2023

Il poster è una chiara indicazione che il film sarà un’avventura corale. Captain Marvel, Monica Rambeau e Ms. Marvel sono tre delle eroine più potenti dell’universo cinematografico Marvel e vederle collaborare sarà un piacere per i fan. Il poster mostra anche il variegato cast del film, con tutti e tre gli eroi provenienti da ambienti e culture diverse.

The Marvels è diretto da Nia DaCosta, che è la prima donna di colore a dirigere un film dei Marvel Studios. Il film ha anche un team di sceneggiatori diversificato, con DaCosta, Megan McDonnell, Elissa Karasik e Zeb Wells che contribuiscono tutti alla sceneggiatura.

Nel cast di The Marvels ci sono anche Zawe Ashton, Park Seo-joon, Saagar Shaikh, Zenobia Shroff e Mohan Kapur.

Il film è attualmente programmato per uscire nelle sale il 28 luglio 2023.

