The Matrix 4: Jessica Henwick promette che il film rivoluzionerà il cinema come fece il primo capitolo

Radunatevi, fan del franchise di Matrix, perché sono emersi nuovi dettagli su The Matrix 4.

La co-protagonista di Matrix 4, Jessica Henwick ha condiviso nuovi dettagli sullo stile di ripresa della regista Lana Wachowski nel prossimo film. Il quarto episodio arriverà nelle sale nel 2021, quasi 20 anni dopo l’uscita del terzo film, The Matrix Revolutions. Data la lunghezza di tempo, non c’è da meravigliarsi che la Wachowski stia cucinando qualcosa di nuovo per impressionarci di nuovo, ma che cosa esattamente ha pianificato?

Parlando con Comicbook, Henwick ha parlato dell’approccio di Lana Wachowski alle riprese di Matrix 4. Ovviamente, Henwick non ha potuto rivelare molto sulle specifiche del nuovo stile di ripresa, ma queste anticipazioni promettono che la regista sta facendo tutto il possibile mentre dirige questo nuovo capitolo della saga.

“Ci sono sicuramente dei momenti sul set in cui io e Yahya [Abdul-Mateen II] ci guardavamo e dicevamo: ‘Matrix 4’. Quei momenti mi hanno pizzicato. Si. Lana [Wachowski] sta facendo delle cose davvero interessanti a livello tecnico nello stesso modo in cui, sapete, ha dato vita ad uno stile tempo fa. Penso che cambierà di nuovo il settore con questo film. Ci sono alcune camere che non ho mai visto prima fra quelle che stiamo usando. Probabilmente è tutto quello che posso dire per adesso.”

Probabilmente dovremmo parlare dei commenti della Henwick sullo stile di ripresa di Lana Wachowski, ma la curiosità di altri è stata suscitata dall’amicizia della Henwick sul set con la co-protagonista Yahya Abdul-Mateen II. Inoltre, qualcun altro sta attualmente teorizzando sulla possibilità che Henwick e Abdul-Mateen II condividano le scene in The Matrix 4 sulla base del fatto che scherzano insieme sulle impostazioni della telecamera sul set.

Tornando a Lana Wachowski, anche se le info non sono molte in questo momento, il pensiero della regista che lavora per portare nuove rivoluzioni in campo cinematografico è davvero eccitante. Non sappiamo proprio nemmeno cosa immaginare in merito alla promessa della Henwick, ma sicuramente sarà qualcosa si sensazionale.

Matrix 4 è attualmente previsto per il rilascio nelle sale il 22 dicembre 2021.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...