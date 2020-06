The Matrix 4: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss anticipano la bellissima e profonda sceneggiatura

Sono passati quasi due decenni da quando la storia di Matrix si è conclusa con The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions. Nel frattempo, le Wachowski hanno continuato a realizzare diversi tipi di progetti affascinanti con il loro singolare tocco creativo, da Speed ​​Racer a Cloud Atlas (co-diretto con Tom Tykwer).

È emozionante, quindi, vedere la loro saga cyberpunk venir riavviata ancora una volta dopo tutti questi anni, e per l’imminente The Matrix 4, Lana Wachowski sarà co-sceneggiatrice e regista (Lilly Wachowski non si è unita per ora) e le star dei film originali, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, sono pronte a tornare di nuovo davanti alla camera.

Se è stata una sorpresa per il pubblico che The Matrix stava tornando, le sue star lo sono state ancora di più. “Non avrei mai pensato che potesse succedere. Non è mai stato sul mio radar“, ha detto Moss a Empire in the Heroes Issue. L’attrice, che è destinato a riprendere il ruolo di Trinity, ha parlato della sceneggiatura – scritta da Wachowski insieme agli autori Cloud Atlas, David Mitchell e Aleksandar Hemon – come motivo per tornare.

“Quando mi è stata portata nel modo in cui mi è stata portata, con quella profondità incredibile e tutta l’integrità artistica che ho assorbito, ho reagito del tipo: ‘Questo è un dono’. È stato molto eccitante.”

Reeves, che in qualche modo tornerà nei panni del protagonista della trilogia originale, Neo, ha elogiato la storia e la sceneggiatura, suggerendo che è altrettanto attuale rispetto al film originale.

“Lana Wachowski ha scritto una bellissima sceneggiatura e una storia meravigliosa che ha risuonato dentro di me”, dice. “Questa è l’unica ragione per farlo, per me. Lavorare di nuovo con lei è semplicemente fantastico. È stato davvero speciale, e la storia ha, penso, alcuni dettagli significativi da comunicare e da cui possiamo trarre nutrimento.”

