The Matrix 4: Neil Patrick Harris avvistato nelle nuove foto dal set

Le nuove foto dal set di The Matrix 4 permettono ai fan di dare una prima occhiata a un personaggio misterioso interpretato da Neil Patrick Harris e Keanu Reeves.

Quando gli Stati Uniti sono stati brutalmente colpiti dal COVID-19 all’inizio di quest’anno, molte aziende sono state costrette a chiudere e / o cambiare radicalmente il modo in cui operavano. Ciò ha incluso l’industria cinematografica, che è stata chiusa e ha appena iniziato a riprendersi. Ciò ha costretto i film in produzione a ritardare le loro date di uscita, tra cui The Matrix 4. Ora, tuttavia, la produzione del film è ripresa e le foto hanno rivelato sguardi a personaggi vecchi e nuovi.

Grazie ad alcune nuove foto sul set, possiamo dare un nuovo sguardo al Neo di Keanu Reeves e un primo sguardo al personaggio misterioso di Neil Patrick Harris nel film in uscita. Purtroppo, le immagini non ci dicono nulla sui personaggi e non forniscono dettagli sulla trama.

Potete vedere le immagini qui sotto:

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris Back on 'Matrix 4' Set https://t.co/l4elHnTHyq — TMZ (@TMZ) June 24, 2020

Warner Bros. ha annunciato ad agosto che un quarto film di Matrix è ufficialmente in lavorazione, con Reeves e Moss di ritorno e Lana Wachowski a bordo per scrivere e dirigere. Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures produrranno e distribuiranno globalmente il film.

Aleksandar Hemon e David Mitchell hanno scritto la sceneggiatura insieme alla Wachowski, che produrrà assieme a Grant Hill.

Nel cast, oltre al ritorno delle star originali, figureranno anche Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, YahyaAbdul-Mateen II e Michael B. Jordan.

