The Matrix 4: Priyanka Chopra in trattative finali per far parte del film

Priyanka Chopra è in trattative finali per unirsi a Keanu Reeves in The Matrix 4.

Oltre un decennio dopo che The Matrix Revolutions ha apparentemente chiuso la serie di film, la regista Lana Wachowski tornerà a dirigere un quarto capitolo del franchise con Keanu Reeves che riprenderà il suo ruolo iconico di Neo. Ad unirsi a Keanu Reeves in The Matrix 4 ci sarà un cast di ensemble di nuovi arrivati stando a quanto riportato da Variety l’ultima aggiunta è proprio la bella attrice indiana.

La fonte lascia intendere che Priyanka Chopra parteciperà alle riprese di The Matrix 4 in contemporanea alla sua serie Amazon intitolata Citadel. Sfortunatamente, i dettagli sul personaggio che interpreterà in The Matrix 4 sono attualmente tenuti nascosti.

Priyanka Chopra ha fatto il suo debutto televisivo negli Stati Uniti in Quantico della ABC con cui ha vinto un People’s Choice Award nel 2016. Oltre al suo ruolo in Quantico, i crediti dell’attrice includono progetti come Isn’t It Romantic?, Baywatch, The Sky is Pink e il prossimo film di Netflix, We Can Be Heroes.

