The Matrix Resurrections: ecco la descrizione del primo trailer che Warner ha mostrato al CinemaCon

La Warner Bros. ha presentato il first-look al tanto atteso The Matrix 4 con Keanu Reeves al CinemaCon la scorsa notte.

Studios come la Warner Bros. hanno preso il controllo di Las Vegas nel tentativo di conquistare gli esercenti di tutto il mondo al CinemaCon di quest’anno. Durante la presentazione della loro prossima lista, la Warner Bros. ha presentato il first-look ufficiale di The Matrix 4 con Keanu Reeves, che finalmente ha un titolo ufficiale: The Matrix Resurrections.

Gizmodo riferisce che il filmato è iniziato con un terapeuta, interpretato da Neil Patrick Harris, che parlava con Thomas. Thomas è interpretato nientemeno che da Keanu Reeves. Il paziente rivela di aver fatto sogni che non sembrano sogni. Il Thomas di Reeves cammina poi lungo una strada con l’iconico codice Matrix verde. Poco dopo, entra in un bar e incontra nientemeno che la Trinity di Carrie-Anne Moss. Entrambi si chiedono se si siano già incontrati in precedenza.

Mentre il filmato continua, si può vedere Keanu Reeves che prende pillole blu, con scatti di confusione. Yahya Abdul-Mateen II appare quindi, interpretando un personaggio che è stato descritto come somigliante a Morpheus. Offre al Thomas di Reeves una pillola rossa. Mentre l’azione riprende, Thomas incontra una persona dai capelli blu con un tatuaggio di un coniglio bianco. C’è un breve sguardo tra Yahya e Keanu che eseguono mosse di arti marziali.

Successivamente, vengono mostrate tonnellate di scene d’azione, e tra i momenti salienti c’è Trinity in un bullet time alla Matrix e Reeves che mantiene i proiettili in aria. Il trailer termina quindi con un Jonathan Groff in tuta che dice a Thomas che tornerà in Matrix.

È facile capire che The Matrix 4 sta, in un certo senso, raccontando la storia del primo film da una nuova prospettiva, mostrando come non sia cambiato molto, con tutti i personaggi costretti a rivivere gli stessi eventi ancora e ancora. Anche se può sembrare derivato, il pubblico presente al CinemaCon ha elogiato il trailer. Al momento, il trailer non è stato pubblicato online.

Diretto da Lana Wachowski su una sceneggiatura che ha scritto insieme ad Aleksandar Hemon e David Mitchel, il sequel vede la partecipazione di Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris , Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell e Brian J. Smith.

The Matrix 4 è attualmente impostato per uscire nei cinema il 22 dicembre 2021.

