The Matrix Resurrections: Jessica Henwick sulla regia di Lana Wachowski e sul lavorare con Keanu Reeves

Jessica Henwick, la star di The Matrix Resurrections, rivela com’è stato girare con la regia di Lana Wachowski.

In una recente intervista con Collider, Henwick ha parlato a lungo di come fosse girare con i metodi non convenzionali della Wachowski. L’attrice ha avuto nient’altro che elogi per i Wachowski, che hanno diretto l’originale trilogia di Matrix, elogiando in particolare la creatività dei registi e la loro “forte visione”.

La Henwick ha detto che Lana Wachowski è come nessuno con cui ha mai lavorato prima, sottolineando le varie tecniche istintive che la Wachowski ha impiegato per mantenere viva la natura e il ritmo delle rapide riprese. L’attrice ha approfondito ulteriormente la natura dirompente ma pratica della regista durante le riprese di una scena, il che evidenzia la sua “flessibilità” come direttrice.

“[Lana Wachowski è] molto creativa e ha una visione molto, molto forte. Non lavora come nessuno dei registi con cui ho lavorato. Adora le riprese, quindi spesso passiamo 20 minuti senza un singolo taglio… tutti dovevano essere consapevoli che c’erano 360 gradi di copertura in ogni momento. Stava in piedi accanto all’operatore e girava. Keanu stava parlando e lei stava girando. La vedevi maneggiare la telecamera zoomando su lui, poi si girava e all’improvviso era su di te, come fosse comparsa dal nulla. È così che gira. È parte del modo in cui si sente in questo momento. È molto istintivo per lei. È affascinante da guardare. Non ho mai lavorato con un regista che va così tanto a istinto. Se non riesci ad essere flessibile con un regista del genere, allora non ha senso lavorarci insieme.”

Come possiamo immaginare quindi, The Matrix Resurrections vanterà alcune sequenze d’azione intense e fantasiose, e la Henwick ha sentito la pressione di entrare a far parte di questa eredità cinematografica che ha rivoluzionato il cinema d’azione.

“In qualche momento ho sentito la pressione, perché quei combattimenti sono così fondamentali. Ci sono momenti nell’originale che sono rimasti nella mia testa, così tanti grandi scene di combattimento, quindi in quei momenti ero davvero intimidito. Sapevo che dovevo esibirmi al meglio. Dovevo farlo con Keanu. Cavolo, lui è John Wick! Lui sa cosa sta facendo. Non puoi trattenerlo, in nessun modo. Ho dovuto dare il massimo. Mi sono dedicata al riuscire al meglio. Ci siamo allenati abbastanza duramente e abbiamo continuato ad allenarci durante le riprese. Quando siamo stati chiusi per via del COVID e siamo rimasti fuori per tre mesi, sono stata a casa ad allenarmi tutto il tempo, anche se non sapevamo se saremmo tornati.”

Dalla visionaria regista Lana Wachowski arriva “Matrix Resurrections”, il tanto atteso quarto film nell’innovativo franchise che ha ridefinito un genere.

Il nuovo film riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli iconici che hanno reso famosi Neo e Trinity.

Il film è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di “Aquaman”), Jessica Henwick (per la TV “Iron Fist”, “Star Wars: Il Risveglio della Forza”), Jonathan Groff (“Hamilton”, per la TV “Mindhunter”), Neil Patrick Harris (“Gone Girl – L’amore bugiardo”), Priyanka Chopra Jonas (TV “Quantico”), Christina Ricci (TV “Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story”, “The Lizzie Borden Chronicles”), Telma Hopkins (TV “Amiche per la morte – Dead to Me”), Eréndira Ibarra (serie “Sense8”, “Ingobernable”), Toby Onwumere (serie “Empire”), Max Riemelt (serie “Sense8”), Brian J. Smith (serie “Sense8”, “Treadstone “), e Jada Pinkett Smith (“Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen”, “Gotham” per la TV).

Lana Wachowski ha diretto il film da una sceneggiatura di Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, basato sui personaggi creati dai Wachowski. Il film è stato prodotto da Grant Hill, James McTeigue e Lana Wachowski. I produttori esecutivi sono Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman e Bruce Berman. Il team creativo scelto da Wachowski dietro le quinte comprende i collaboratori di “Sense8”: i direttori della fotografia Daniele Massaccesi e John Toll, gli scenografi Hugh Bateup e Peter Walpole, il montatore Joseph Jett Sally, la costumista Lindsay Pugh, il supervisore agli effetti visivi Dan Glass e i compositori Johnny Klimek e Tom Tykwer. La Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con Village Roadshow Pictures, in associazione con Venus Castina Productions, “Matrix Resurrections”. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. Sarà nelle sale italiane a partire dal 1 gennaio 2022.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...