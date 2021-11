The Matrix Resurrections: Warner rilascia un nuovo poster promozionale per il film

Dopo l’aggiornamento del sito “What is The Matrix”, che al tempo fu teatro della campagna marketing dedicata alla trilogia originale di Matrix, l’arrivo online delle prime immagini di Matrix Resurrections, il rilascio del trailer e una serie di dichiarazioni interessanti sul film, Warner ha rilasciato un nuovo poster promozionale davvero intrigante.

Nonostante sia Neo che Trinity siano morti in Matrix Revolutions, con il primo portato via dalle macchine alla fine, il trailer di Matrix 4, pubblicato il 9 settembre, ha mostrato la coppia che vive nel Matrix riavviato. Tuttavia, entrambi sembrano soffrire di amnesia poiché nessuno dei due ha riconosciuto l’altro, e Neo sembrava soffrire di flashback della sua vita precedente.

Sebbene non sia chiaro come la coppia sia stata riportata indietro per il quarto capitolo della saga, le speculazioni sono in corso dall’annuncio del film. Alcuni fan hanno teorizzato che le macchine che portano via Neo lo abbiano ricollegato a Matrix per salvargli la vita, mentre altri credono che abbia preso il controllo di corpi in modo simile a come fanno gli Agenti durante la trilogia originale. Comunque sia, sono stati resuscitati, e il loro ritorno è stato ben accolto dai fan.

Parlando come parte di un panel al Festival Internazionale della Letteratura di Berlino, Wachowski ha parlato della sua decisione di riportare indietro Neo e Trinity per il sequel.

La regista ha dichiarato di essere stata ispirata dopo aver perso entrambi i suoi genitori e un caro amico: “Stavo piangendo e non riuscivo a dormire, e il mio cervello ha fatto esplodere questa storia“, aggiungendo che, mentre non poteva cercare conforto dai suoi genitori, “all’improvviso ho avuto Neo e Trinity… È stato immediatamente confortante far rivivere questi due personaggi“.

“Mio padre è morto, poi è morto questo amico, poi è morta mia madre. Non sapevo davvero come elaborare quel tipo di dolore. Non l’avevo mai sperimentato. Sai che le loro vite stanno per finire eppure è molto difficile. Il mio cervello ha raggiunto la mia immaginazione e una notte, mentre stavo piangendo e non riuscivo a dormire, il mio cervello ha fatto esplodere questa storia. Non potevo avere mia madre e mio padre, ma all’improvviso ho avuto Neo e Trinity, probabilmente i due personaggi più importanti della mia vita. È stato immediatamente confortante avere di nuovo questi due personaggi, e come concept è semplicissimo. Puoi guardarlo e dire: ‘Ok, queste due persone muoiono, adesso le riporti in vita’, e mi ha fatto stare bene. Sì. È semplice, e questo è ciò che fa l’arte e questo è ciò che fanno le storie, ci confortano.”

Potete vederlo qui sotto:

Step back into the Matrix with this new poster for The Matrix Resurrections. Watch it in theaters and on HBO Max* this Christmas. #TheMatrix pic.twitter.com/kcZfgEv7Zi — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) November 17, 2021

Dalla visionaria regista Lana Wachowski arriva “Matrix Resurrections”, il tanto atteso quarto film nell’innovativo franchise che ha ridefinito un genere.

Il nuovo film riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli iconici che hanno reso famosi Neo e Trinity.

Il film è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di “Aquaman”), Jessica Henwick (per la TV “Iron Fist”, “Star Wars: Il Risveglio della Forza”), Jonathan Groff (“Hamilton”, per la TV “Mindhunter”), Neil Patrick Harris (“Gone Girl – L’amore bugiardo”), Priyanka Chopra Jonas (TV “Quantico”), Christina Ricci (TV “Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story”, “The Lizzie Borden Chronicles”), Telma Hopkins (TV “Amiche per la morte – Dead to Me”), Eréndira Ibarra (serie “Sense8”, “Ingobernable”), Toby Onwumere (serie “Empire”), Max Riemelt (serie “Sense8”), Brian J. Smith (serie “Sense8”, “Treadstone “), e Jada Pinkett Smith (“Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen”, “Gotham” per la TV).

Lana Wachowski ha diretto il film da una sceneggiatura di Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, basato sui personaggi creati dai Wachowski. Il film è stato prodotto da Grant Hill, James McTeigue e Lana Wachowski. I produttori esecutivi sono Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman e Bruce Berman. Il team creativo scelto da Wachowski dietro le quinte comprende i collaboratori di “Sense8”: i direttori della fotografia Daniele Massaccesi e John Toll, gli scenografi Hugh Bateup e Peter Walpole, il montatore Joseph Jett Sally, la costumista Lindsay Pugh, il supervisore agli effetti visivi Dan Glass e i compositori Johnny Klimek e Tom Tykwer. La Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con Village Roadshow Pictures, in associazione con Venus Castina Productions, “Matrix Resurrections”. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. Sarà nelle sale italiane a partire dal 1 gennaio 2022.

