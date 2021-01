The Medium: L’orrore dei due mondi nel nuovo Live Action Trailer

Dopo il trailer precedente dove veniva messo in risalto il Ray Tracing di The Medium il Bloober Team ha deciso di mostrarci tutto l’orrore presenti nei due mondi della loro prossima avventura per PC e Xbox Series X/S con un nuovo trailer live action.

Creato con la collobarazione di Platige Image e del candidato all’Oscar Tomasz Baginski, questo piccolo cortometraggio di The Medium ci mostra l’universo a tinte oscure che dovremo esplorare nei panni della protagonista Marianne.

Questo trailer esalta ancora di più il sistema Dual Reality di The Medium con il quale Bloober ha deciso di basare l’intera esperienza ludica e narrativa del loro progetto. Grazie al Dual Reality, i giocatori potranno accompagnare la protagonista in un viaggio dove il piano dimensionale degli esseri viventi e quello degli spiriti e potranno goderne nello stesso momento, in quanto verranno renderizzati contemporaneamente su schermo.

Il lancio di The Medium è previsto per il 28 febbraio su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S, con accesso immediato nel catalogo dei videogiochi fruibili dagli abbonati a Xbox Game Pass.