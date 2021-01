The Medium: Rilasciato un nuovo Gameplay Trailer

Si avvicina sempre di più l’uscita di The Medium, nuova avventura horror firmata dal talentuoso team polacco Bloober Team e, per l’occasione la software house ha rilasciato un nuovo gameplay trailer del gioco che pone al centro dell’attenzione la protagonista Marianne e la sue capacità da Medium.

Tra le varie abilità a sua disposizione Marianne potrà evidenziare gli oggetti fondamentali nell’ambiente che la aiuteranno a risolvere i vari enigmi proposti dal gioco. La protagonista sarà poi in grado di sintonizzarsi con determinati oggetti per scorgerne gli “Echi”, momenti del passato che contribuiranno a comprendere meglio gli eventi già accaduti. L’intero impianto di gioco si baserà sulle abilità di Marienne: grazie a queste sarà possibile vivere una doppia realtà, renderizzato in tempo reale, ed esplorare il mondo materiale e quello spirituale. Proprio in quest’ultimo si potranno trovare alcune anime congelate nel tempo capaci di indirizzare la protagonista e di guidarla alla scoperta della storia.

Il lancio di The Medium è previsto per il 28 febbraio su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S, con accesso immediato nel catalogo dei videogiochi fruibili dagli abbonati a Xbox Game Pass.

