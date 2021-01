The Medium: Rilasciato un nuovo trailer che mostra le potenzialità dell’RTX

Bloober Team, celebre software house creatrice della serie di Layers of Fear e di Blair Witch, ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale che mette in mostra le potenzialità del Ray Tracing del suo prossimo progetto: The Medium, horror in arrivo a fine mese su PC e Xbox Series X|S.

Grazie alla partnership tra il talentuoso team polacco e NVIDIA, questo nuovo gioco horror che avrà come tema portante il dualismo sia della protagonista che delle ambientazioni, potrà godere del pieno supporto al Ray tracing. Il gioco può vantare l’utilizzo dell’Unreal Engine 4.25+ in combinazione alle librerie Microsoft DirectX Raytracing che hanno permesso agli sviluppatori di implementare l’RTX e NVIDIA DLSS sin dal giorno del lancio.

The Medium uscirà il 28 gennaio per PC e Xbox Series X/S, di seguito al sinossi del gioco: “Raggiungi un vecchio albergo del periodo comunista e usa le tue speciali abilità psichiche per scoprire i suoi segreti inquietanti, risolvere rompicapi a realtà dualistica, sopravvivere a incontri con spiriti oscuri ed esplorare due realtà nello stesso tempo”

