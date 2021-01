The Medium – Rilasciato un video-gameplay di 14 minuti

Il gioco più atteso di questo Gennaio è sicuramente The Medium, nuovo Horror Psicologico sviluppato dalla polacca Bloober Team, autori della serie di Layers of Fear, Observer e Blair Witch.

Con questo progetto, la software house promette di dare una ventata d’aria fresca nel genere Horror, prendendo ispirazione da numerosi capolavori del passato per introdurre all’interno del suo gioco delle originali trovate ludiche e narrative sfruttando la potenza computazionale delle piattaforme di ultima generazione. Il tema principale di questa nuova e oscura avventura sarà la “dualità”, un concetto che viene rappresentato sullo schermo con la possibilità di passare dal nostro piano dimensionale a quello del regno dell’aldilà per raccogliere informazioni utili per proseguire nella storia.

Visto l’avvicinarsi dell’uscita del gioco, è stato pubblicato sul canale ufficiale Youtube di Bloober un video gameplay lungo ben 14 minuti ricco di scene che mostrano le potenzialità del gioco. The Medium uscirà il 28 gennaio per PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S

Mi piace: Mi piace Caricamento...