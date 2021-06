The Menu: Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes nella dark comedy di Mark Mylod

Dopo il suo acclamato ruolo in The Queen’s Gambit di Netflix, Anya Taylor-Joy sembra aver trovato il suo prossimo lungometraggio.

L’attrice è in trattative per recitare nella commedia dark di Searchlight, The Menu, con Ralph Fiennes che ha recentemente concluso un accordo per recitare anche lui nel film. Mark Mylod, che ha giocato un ruolo importante nel successo di Succession della HBO, dirigerà la pellicola. Adam McKay produrrà attraverso la sua etichetta Hyperobject Industries insieme a Betsy Koch.

Il film è un thriller psicologico cupamente comico ambientato nel mondo dell’eccentrica cultura culinaria, incentrato su una giovane coppia che visita un ristorante esclusivo su un’isola remota dove un acclamato chef ha preparato un sontuoso menu degustazione. Taylor-Joy interpreterà una metà della coppia. Fiennes interpreta lo chef.

Will Tracy e Seth Reiss hanno scritto la sceneggiatura. L’SVP Production di Searchlight DanTram Nguyen e il direttore della produzione Zahra Phillips supervisioneranno per lo studio.

