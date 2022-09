The Midnight Club: ecco il nuovo trailer della serie Netflix di Mike Flanagan

Per chi è partito e per chi partirà. Per noi ora e per quelli nell’aldilà: benvenuti al MIDNIGHT CLUB, una nuova serie horror Netflix di Mike Flanagan, il produttore di The Haunting of Hill House e di Midnight Mass. The Midnight Club esordirà il 7 ottobre.

In una struttura per giovani malati terminali, otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie stringono un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo un segno dall’aldilà. The Midnight Club è tratta dall’omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike.

Potete vedere il trailer qui sotto:

E qui in lingua originale:

Dal creatore di The Haunting of Hill House di Mike Flanagan, MIDNIGHT MASS racconta la storia di una piccola comunità isolana le cui divisioni esistenti sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall’arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater).

Quando l’apparizione di padre Paul a Crockett Island coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso si impadronisce della comunità – ma questi miracoli hanno un prezzo.

Creata e diretta da Flanagan, la serie limitata di sette episodi vede nel cast interpretata anche da Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Annarah Shephard, Samantha Sloyan, Henry Tommaso e Michele Trucco.

La serie è prodotta da Flanagan e Trevor Macy per Intrepid Pictures, e dovrebbe uscire su Netflix il 24 settembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...