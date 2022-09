The Midnight Club: Mike Flanagan parla della sua nuova serie horror di Netflix

Quando guardi una serie di Mike Flanagan, ci sono alcune cose che sai di doverti aspettare: paure da brivido, ferite emotive e monologhi meravigliosamente scritti e magnificamente interpretati.

Spesso, puoi trovare tutte queste cose in una volta: un monologo di Mike Flanagan tende a variare da orribile a pieno di speranza a straziante nel giro di pochi minuti; vedi Midnight Mass, The Haunting Of Hill House o Bly Manor per alcuni dei discorsi più eleganti ed eccellenti degli ultimi anni. Ma mentre il contesto religioso di Midnight Mass si prestava a regolari sermoni dal pulpito di Flanagan, la sua nuova serie incentrata sugli adolescenti The Midnight Club sta dando forma a qualcosa di diverso.

La prossima miniserie di Flanagan per Netflix è un adattamento del romanzo di Christopher Pike, su un gruppo di adolescenti malati terminali in un ospedale che si incontrano nel cuore della notte per condividere storie di paura (e che fanno un patto che il primo di loro a morire proverà a contattare il resto dall’altro lato). E dato che è indirizzato ad un pubblico leggermente più giovane rispetto ad altri lavori recenti di Flanagan, il regista sta modificando un po’ il suo stile.

“Una delle grandi cose che pensavamo mentre sviluppavamo la serie, era fosse che gli spettatori più giovani potessero gestire meglio le paure”, dice a Empire. Ma se la paure è più che mai a sangue freddo, la propensione per gli assoli verbali estesi è stata attenuata. “Non sottoporrei uno spettatore di The Midnight Club a un monologo di otto minuti”, dice.

Non pensare però che The Midnight Club – con un giovane cast in gran parte sconosciuto, che recita accanto alla leggenda di Nightmare On Elm Street, Heather Langenkamp e alle star di Midnight Mass, Zach Gilford e Samantha Sloyan – sarà una sorta di versione lite dello stile di Flanagan. Questa non è una faccenda da ragazzini.

“Il suo lavoro è stato estremamente formativo per me”, spiega Flanagan. “Ha scritto alcune cose piuttosto avanzate per i suoi lettori più giovani, e non era affatto raro che i suoi personaggi adolescenti morissero, in modo piuttosto scioccante. I suoi libri erano pieni di cose che trovavo davvero eccitanti, elettrizzanti e oscure. Così sono diventato un po’ un drogato”. Nel giro di poche settimane, saremo tutti agganciati anche noi.”

Qui sotto potete vedere una nuova immagine:

