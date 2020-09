The Midnight Sky: George Clooney affronta l’apocalisse nelle prime immagini del suo nuovo film

Le prime immagini del film di fantascienza apocalittico di Netflix con George Clooney, The Midnight Sky, mostrano il cast costellato di stelle e un mondo in rovina.

Il ruolo è il primo di Clooney in un film da “Ave, Cesare” del 2016. L’attore veterano sta anche dirigendo questo film, il suo settimo lavoro di regia. Il film è un adattamento del romanzo Good Morning, Midnight, su Augustine (Clooney), un uomo, potenzialmente l’ultimo vivo, intrappolato nell’Artico durante una catastrofe globale non specificata. Trova Iris, una bambina misteriosa, ed è costretto a prendersi cura di lei, mentre allo stesso tempo cerca di contattare Sully (Felicity Jones), un astronauta di ritorno da una missione su Giove per far sapere a lei e al suo equipaggio di non tornare a terra.

Oltre a Jones, il cast stellare include Kyle Chandler (meglio conosciuto per Friday Night Lights, e con cui Clooney ha collaborato al suo adattamento per Hulu del 2019 di Catch-22), David Oyelowo (Selma) e Sophie Rundle (Peaky Blinders). Il film è il primo di Clooney per Netflix ed è molto atteso, dato il suo potere da star di Hollywood e la forza del materiale originale.

Ora, Vanity Fair ha rilasciato il primo sguardo a The Midnight Sky, con Clooney che sembra vecchio e brizzolato, essendosi fatto crescere una gigantesca barba grigia per il suo ruolo. Altre immagini forniscono uno sguardo a Jones, Chandler e Oyelowo, oltre a dare uno sguardo alla terra apocalittica dallo spazio. C’è anche un dietro le quinte delle riprese che mostra Clooney che dirige i suoi attori.

Le immagini sono state rilasciate insieme a un’intervista con Clooney, che ha parlato dei paralleli preveggenti tra il mondo del film, ambientato nel 2049, e il mondo reale del 2020.

Potete leggere i suoi commenti e vedere le immagini complete, di seguito:

“[Quando stavamo girando] non c’era stata la pandemia e non avevamo dato fuoco a tutta la costa occidentale. Voglio dire, l’immagine che mostriamo della Terra non sembra molto diversa dalle immagini satellitari della costa occidentale in questo momento. La malattia dell’odio e gli elementi che ne derivano, le battaglie e le guerre, che stanno dominando da un po’ di tempo. C’è la tristezza [nel film] di ciò che l’uomo è capace di fare all’uomo, e di quanto facilmente possa essere portato via da quei sentimenti. Volevo che [il film] parlasse della redenzione in un certo senso. Volevo che ci fosse un po’ di speranza in una storia piuttosto cupa sulla fine dell’umanità.”

Qui sotto le immagini:

Nell’intervista Clooney parla anche del suo look unico per il film, dicendo che sentiva che era autentico per il personaggio, che dovrebbe avere circa 70 anni, che vive da solo nell’Artico. Ha scherzato dicendo che sua moglie era molto felice una volta terminate le riprese, quando si è tagliato la barba.

Clooney ha parlato anche delle sfide delle riprese, una delle quali non era pianificata, con Jones, meglio conosciuta per Rogue One: A Star Wars Story e nel ruolo della giudice della corte suprema recentemente scomparsa Ruth Bader Ginsburg, in On The Basis of Sex, rivelando di essere incinta due settimane dopo l’inizio delle riprese. Clooney dice che hanno scritto la sua gravidanza nel film dopo aver realizzato che non potevano nasconderlo in modo convincente.

Nonostante le sfide durante le riprese, il film sembra interessante e drammatico, con Clooney che canalizza chiaramente la sua esperienza dopo aver lavorato su Gravity di Alfonso Cuaron per le sequenze ambientate nello spazio. Dato il punto centrale della trama circa la devastazione della terra a causa di malattie, distruzione ambientale e guerra, The Mignight Sky sembra che potrebbe presentare una visione sorprendente di un futuro che è più vicino di quanto molti pensano.

Si spera che Clooney abbia avuto una mano ferma nella regia sul set e il risultato abbia più successo dei suoi due più recenti sforzi alla regia. Non esiste una data di rilascio, anche se dovrebbe essere rilasciato su Netflix entro la fine dell’anno.

