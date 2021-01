The Mitchells Vs The Machines: il film di Phil Lord e Chris Miller arriverà direttamente su Netflix

Se vi aspettavate di vedere il nuovo film di Phil Lord e Chris Miller, The Mitchells Vs The Machines (precedentemente noto come Connected) nei cinema quest’anno, rimarrete delusi.

Ma ci sono buone notizie, poiché ha trovato una nuova casa, infatti Sony ha venduto il film a Netflix, che prevede ancora di rilasciarlo nel 2021.

La storia segue una famiglia media in un classico road trip che deve affrontare circostanze straordinarie. Quando Katie Mitchell (Abbi Jacobson), un’alternativa creativa, viene accettata nella scuola di cinema dei suoi sogni, i suoi piani di volare al college vengono ribaltati quando il suo padre amante della natura Rick (Danny McBride) decide che l’intera famiglia dovrebbe portare Katie a scuola insieme e legare come una famiglia un’ultima volta.

Katie e Rick si uniscono al resto della famiglia, inclusa la mamma Linda (Maya Rudolph) estremamente positiva nei confronti di Katie, il suo bizzarro fratellino Aaron (il regista Mike Rianda) e il carlino deliziosamente paffuto della famiglia, Monchi, per l’ultimo viaggio in famiglia. All’improvviso, i piani dei Mitchell vengono interrotti da una rivolta tecnologica: in tutto il mondo, i dispositivi elettronici che le persone amano – dai telefoni, agli elettrodomestici, a una nuova linea innovativa di robot personali – decidono che è ora di ribellarsi. Con l’aiuto di due simpatici robot malfunzionanti, i Mitchell dovranno superare i loro problemi e lavorare insieme per salvarsi l’un l’altro assieme al mondo.

“Siamo sopraffatti dall’entusiasmo che Netflix ha espresso per questo film con questa acquisizione e siamo grati a tutti della Sony per averci permesso di realizzare un film fantastico con noi e aver trovato un grande modo per mostrarlo al pubblico”, hanno detto Lord e Miller in una dichiarazione. “Siamo davvero orgogliosi del film che abbiamo realizzato tutti insieme, inoltre comprendiamo che le nostre quote di abbonamento verranno revocate per sempre come parte dell’accordo? Non siamo avvocati ma ci sembra giusto.”

The Mitchells Vs The Machines (precedentemente noto come Connected) della Sony Pictures Animation è una commedia animata originale del regista Mike Rianda (Gravity Falls) e dei produttori Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man: Into the Spider-Verse, The Lego Movie), sulla lotta di una famiglia di tutti i giorni per relazionarsi mentre la tecnologia domina il mondo!

La pellicola doveva uscire il 18 settembre 2020, ma per forza di cose è stato rimandato quando la pandemia di Covid è esplosa.

