The Munsters: ecco il primo trailer del revival cinematografico di Rob Zombie della serie anni ’60

È stato rilasciato un trailer completo per l’attesissimo film di Rob Zombie, The Munsters. Famoso per i suoi film horror, Zombie si è dedicato al divertimento per famiglie con l’adattamento della serie tv.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Basata sull’omonima sitcom in bianco e nero degli anni ’60, la versione di Zombie è a colori. Il film, interpretato da Jeff Daniel Phillips nei panni di Herman Munster, Sheri Moon Zombie nei panni di Lily Munster e Daniel Roebuck nei panni del nonno, segue la famiglia di mostri che si trasferiscono dalla Transilvania alla periferia americana. Anche Butch Patrick e Pat Priest, che sono apparsi nella serie televisiva originale “The Munsters”, fanno parte del cast. Nel film compare anche Cassandra Peterson, alias Elvira. Peterson interpreta Barbara Carr, un’agente immobiliare.

Zombie, che ha anche scritto la sceneggiatura, ha anticipato la serie con immagini dal set per mesi. La produzione ha girato in esterno a Budapest, in Ungheria, e l’intero quartiere di Mockingbird Lane è stato costruito da zero dallo scenografo Juci Szurdi.

I costumi del film sono stati creati da Tóth András Dániel e Godena-Juhász Attila. Zombie aveva dato ai fan un assaggio dei modelli di Daniel e Attila quando ha condiviso gli schizzi di ciò che Lily e Herman Munster indossano a letto. L’aspetto dettagliato includeva una descrizione della camicia da notte di Herman, completa di bottoni a forma di teschio, mentre il ricamo della ragnatela rifinisce la veste lunga fino al pavimento di Lily.

Il film sarà distribuito questo autunno da Universal 1440 Entertainment, una divisione di produzione di Universal Filmed Entertainment Group che sviluppa e produce film per la distribuzione mondiale per tutte le piattaforme.

