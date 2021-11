The Munsters: Rob Zombie rivela il logo del film posto sulla sedia da regista

Molte persone sono curiose di sapere cosa sta succedendo con l’imminente interpretazione di Rob Zombie di The Munsters.

Grazie ai social media del regista, i fan possono ora vedere un logo molto inquietante da abbinare al film. Sembra abbastanza familiare, ma con una svolta.

Il post è intitolato “un closer-look alla mia sedia davanti ai monitor” e presenta un’immagine dello schienale della sua sedia da regista con il logo dei The Munsters sopra. Il logo del film Peacock non è troppo diverso da quello che accompagnava la sitcom originale, qualcosa che dovrebbe rendere felici i fan del materiale originale. Ha mantenuto l’iconico font “The Munsters” che sembra fatto di melma gocciolante ma ha aggiunto ragnatele tra le lettere.

Zombie è da tempo parte della comunità dei film horror, realizzando diversi film nel corso degli anni. Ciò include il suo controverso remake di Halloween di John Carpenter. Il suo stile abituale non va proprio a braccetto con qualcosa come The Munsters, quindi i fan sono stati molto curiosi circa questo film sin da quando è stato annunciato.

Detto questo, Zombie sembra essere un grande fan del materiale originale. Ha anche pubblicato una canzone nel 1998 chiamata “Dragula”, che è un riferimento all’auto del nonno Munster. Il video musicale ha anche imitato alcuni elementi dello spettacolo.

Qui sotto il post:

Lo spettacolo è stato presentato per la prima volta nel settembre del 1964 ed è durato fino al maggio del 1966. “The Munsters” ha seguito una famiglia di mostri innocui che vivevano in un’ambientazione da sitcom suburbana. Herman Munster, alias il mostro di Frankenstein, era l’uomo di casa e viveva con la moglie, Lily, con suo padre, il nonno, (che era fondamentalmente il conte Dracula), il loro figlio lupo, Eddie, e la loro graziosa nipote, Marilyn.

Un ottimo segno è che la versione Zombie della casa di Munster sembra abbastanza vicina all’originale. Ovviamente il creativo di “House of 1000 Corpses” darà il suo tocco al franchise – lo spettacolo originale ha generato un film e diversi tentativi di riavvio prima del tentativo di Zombie – ma è anche bello vederlo rendere omaggio. Inoltre, il quartiere che circonda la Munster Mansion sembra uscito da “Edward mani di forbice”, quindi le vibrazioni hanno incredibilmente incuriosito i fan di tutto il mondo.

Nel giugno 2021, Zombie ha annunciato che il suo reboot era in lavorazione: “Attenzione Boils e Ghoul! Le voci sono vere! Il mio prossimo progetto cinematografico sarà quello che inseguo da 20 anni! THE MUNSTERS!”, ha detto tramite Instagram. “Rimani sintonizzato per dettagli entusiasmanti man mano che le cose progrediscono!”. Da allora, il regista di “Devil’s Rejects” ha tenuto aggiornati i fan su tutti gli aspetti della produzione, tra cui concept art, trucco, guardaroba e persino rivelazioni di effetti speciali, tutto attraverso i suoi account sui social media. Sebbene Zombie, noto per la sua brutale filmografia horror e la sua carriera musicale come frontman e membro fondatore di White Zombie, abbia lavorato con entusiasmo al suo prossimo riavvio, una data di uscita ufficiale per “The Munsters” deve ancora essere rilasciata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...