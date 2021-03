The Nevers: ecco il trailer della nuova serie HBO originariamente sviluppata da Joss Whedon

Le donne dell’era vittoriana con superpoteri sono una premessa interessante, anche se The Nevers ha avuto una produzione un po’ infernale.

Una serie d’azione soprannaturale ambientata in un ricco mondo fantasy con un insieme di donne badass, The Nevers, è stato preparato come il ritorno di Joss Whedon in TV prima che il creatore lasciasse il progetto a metà strada, facendo in modo che la HBO assumesse Philippa Goslett per sostituirlo come showrunner e produttore esecutivo, riducendo anche gli episodi da 10 a 6. Ma nonostante il background travagliato dello show, sembra prepararsi per un forte debutto su HBO questo aprile.

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale di The Nevers:

Ambientato in un mondo in cui una popolazione di persone “toccate” con potenti abilità viene perseguitata, The Nevers sembra un incrocio tra X-Men, Buffy the Vampire Slayer e League of Extraordinary Gentlemen. Ma soprattutto, The Nevers è piacevolmente originale: sebbene familiare in alcuni modi, non si basa su un libro o su una IP presistente. Crea un mondo molto intrigante: uno in cui i “toccati” vengono perseguitati o la gente si approfitta di loro, con un piccolo gruppo di donne superpotenti che decidono di prendere il destino nelle proprie mani.

Con un cast che include Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson e Nick Frost, The Nevers è stato ideato da Whedon, che era impostato come showrunner e produttore esecutivo della serie prima di lasciare improvvisamente il progetto a Novembre.

The Nevers è anche prodotto da Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson e Philippa Goslett. Amy Manson, Pip Torrens, Denis O’Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn ed Ella Smith completano il cast.

The Nevers sarà presentato in anteprima su HBO domenica 11 aprile 2021.

