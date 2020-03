The New Mutants 2: il film avrebbe visto Antonio Banderas nei panni del villain

I giovani mutanti di The New Mutants si assesteranno al cinema come uno dei casi più interessanti di “quello che sarebbe potuto essere” in tutto il genere dei film sui supereroi, assieme ovviamente a Justice League di Zack Snyder e a quanto pare, stando a recenti indiscrezioni, L’Incredibile Hulk di Louis Leterrier.

Il film uscirà nelle sale il prossimo mese, cosa che la maggior parte delle persone credeva non sarebbe mai accaduta, e a quanto pare il film avrebbe dovuto dare inizio a un intero potenziale franchise, che probabilmente è stato cestinato grazie all’acquisto della Fox da parte della Disney.

I fan adoravano le vibrazioni horror del primo trailer di The New Mutants e pensavano che ci sarebbe stato un set davvero interessante di film in arrivo – anche con l’annunciato 143. A quanto pare, il regista Josh Boone ha avuto la stessa idea, ed ha lanciato e pianificato un’intera trilogia di film, con Antonio Banderas che sarebbe apparso nel secondo film come uno dei suoi cattivi.

Durante un’intervista con EW, Boone ha spiegato che Banderas era già stato scelto per il sequel e che sarebbe apparso in una scena post-credits del primo film per creare la nuova storia. Tuttavia, a causa della fusione, la scena non è mai stata girata.

“E’ stato intenzionale il non averla girata”, ha detto Boone. “Avevamo sempre pianificato di avere un anticipazione alla fine del film che presentasse il cattivo per il prossimo. Avevamo persino un cast di attori, ma a causa della fusione, i Marvel Studios ora possiedono gli X-Men, e faranno loro il mio progetto quindi non c’era motivo di girarla.”

Banderas avrebbe interpretato Emmanuel da Costa, padre del Roberto di Henry Zaga, alias Sunspot. Il sequel avrebbe visto i personaggi principali viaggiare in Brasile per salvare la madre di Roberto da suo padre: “Abbiamo sempre voluto fare The New Mutants 2 in Brasile”, ha spiegato Boone.

The New Mutants: Brazil avrebbe introdotto anche famosi personaggi dei fumetti come Karma e Warlock. Si diceva che quest’ultimo sarebbe stato aggiunto al primo giorno di riprese del primo film, ma poi è maturata l’intenzione di coinvolgerlo durante il secondo film.

“Karma sarebbe sempre stato il cattivo nel secondo film che alla fine sarebbe stato assorbito dal gruppo”, ha detto Boone. “Abbiamo sempre voluto portare Karma e Warlock del secondo capitolo anche se potevamo farlo nel primo. Per noi, c’era il desiderio di vedere quella squadra iniziale [per il primo film]. Non potevamo sostituire Illyana, sentivamo che non c’era un motivo per inserirla nel primo film, avremmo dovuto dare vita a quel personaggio per primo. Abbiamo cercato di dare un senso al team.”

