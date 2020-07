The New Mutants: 20th Century Studios pubblicano una nuova sinossi per il film

Forse è un segno che vedremo effettivamente The New Mutants ad un certo punto nel 2020, poiché i 20th Century Studios hanno aggiornato il sito ufficiale del film con una nuova sinossi per il film che etichettano come “Horror” e “Thriller”.

La sinossi rivela che alcuni legami che rimandano ai fumetti nella versione della Fox, come l’armatura di Magik e il fatto che è imparentata con Colosso nel film.

In questo film terrificante e pieno di azione basato sulla serie a fumetti MARVEL, cinque giovani che dimostrano poteri speciali vengono portati in un istituto segreto per sottoporsi a trattamenti che gli viene detto li cureranno dai pericoli dei loro poteri. Fra questi Danielle Moonstar aka Mirage (Blu Hunt), che crea illusioni dalle paure degli altri; Rahne Sinclair (Maisie Williams), che si trasforma nel lupo mannaro, Wolfsbane; Sam Guthrie (Charlie Heaton), che, come Cannonball, può volare a velocità jet e proteggersi con un campo di forza; Roberto da Costa aka Sunspot (Henry Zaga), che assorbe e incanala l’energia solare; e Illyana Rasputin alias Magik (Anya Taylor-Joy), sorella minore di Colosso, capace di coprirsi con un’armatura quando vuole e brandire una spada che amplifica le sue molteplici abilità sovrumane e psichiche.

Invitati dalla Dr.sa Cecilia Reyes (Alice Braga) a condividere le loro storie su quando i loro poteri si sono manifestati per la prima volta, i cinque “pazienti” arrivano a capire che si trovano in una classe di persone chiamate mutanti, che sono state storicamente emarginate e temute. Mentre rivivono le loro storie di origine, i loro ricordi sembrano trasformarsi in realtà terrificanti. Presto si chiedono cosa sia reale e cosa no, e diventa chiaro che l’istituto non è come sembra. Ora la domanda è: perché vengono tenuti prigionieri? E chi sta cercando di distruggerli?

Leggi anche: Josh Boone spera ancora di completare i suoi piani per la trilogia

Nonostante alcuni rumor lasciassero intendere che il film sarebbe stato spogliato dei suoi toni horror per renderlo più family friendly sotto l’egida della Disney, casa di produzione a cui adesso i mutanti appartengono, il trailer lascia intendere tutto il contrario, mostrando ciò che Josh Boone ha specificatamente detto, ovvero che il film che arriverà al cinema sarà la sua versione originale senza modifiche.

The New Mutants doveva uscire nelle sale italiane il 2 aprile 2020 (al momento ha una data d’uscita fissata al 28 agosto), con Josh Boone alla regia, su una sceneggiatura di Knate Lee e dello stesso Boone, basato sui fumetti di Chris Claremont e Bob McLeod, e con Simon Kinberg, Hutch Parker, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner come produttori. La fotografia è a cura di Peter Deming, mentre la colonna sonora è composta da Mike Mogis e Nate Walcott.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

