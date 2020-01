The New Mutants: Alice Braga rassicura sulle riscritture e le riprese aggiuntive

Secondo la co-star Alice Braga di The New Mutants, non ci sono state importanti riscritture o riprese aggiuntive durante la produzione del film.

Ci sono pochi film in uscita quest’anno che rappresentano un punto interrogativo tanto quanto l’adattamento a lungo ritardato di The New Mutants di Josh Boone. L’ultimo film degli X-Men completato prima che la Disney acquistasse la Fox, The New Mutants, è stato girato a metà 2017 e originariamente era previsto per uscire nella primavera successiva. Tuttavia, poco dopo l’uscita del trailer di The New Mutants, la Fox ha ritardato l’uscita del film, presumibilmente per effettuare delle riprese aggiuntive che avrebbero aggiunto quantitativo horror.

Alla fine, questi reshoot non sono mai avvenuti e The New Mutants è stato respinto alcune volte in più prima di stabilirsi definitivamente nella sua attuale data di aprile 2020. Per una buona ragione, la maggior parte delle persone ha avuto difficoltà a credere che il film sarebbe rimasto fedele a questa data, almeno fino a quando la Disney non ha finalmente rilasciato un nuovo trailer di The New Mutants all’inizio di questo mese.

Ma per tutti i ritardi che ha dovuto sopportare da quando ha finito la produzione, sembra che girare The New Mutants sia stato tutt’altro che un incubo da superare.

Braga, che interpreta la Dott.ssa Cecilia Reyes in The New Mutants, ha parlato con ScreenRant di come fosse la produzione nel film. Secondo lei, Boone e il suo co-sceneggiatore, Knate Lee, erano completamente preparati e pronti a partire non appena sono iniziate le riprese, e nel programma risultavano pochissime riscritture o riprese aggiuntive. Questo, a sua volta, ha permesso loro di concentrarsi maggiormente sulla ricerca del senso dell’atmosfera che stavano cercando durante le riprese al Medfield State Hospital in Massachusetts.

“Josh si è preparato così tanto, lui e Knate, in anticipo con sulla sceneggiatura e tutto il resto, quindi non ci sono molte riscritture in corso d’opera. Ciò ha dato maggior forza all’ambiente e all’energia sul set. La posizione è così incredibile, hanno girato sul set di Shutter Island, il film di Scorcese, e puoi percepirlo.”

Nonostante tutti i ritardi circa la post-produzione e le segnalazioni di riprese aggiuntive, non vi è mai stata alcuna indicazione che la produzione di The New Mutants fosse tumultuosa. Braga ha enfatizzato la cosa stesso durante l’intervista, definendo Boone “ben preparato” e notando che ha usato i suoi storyboard “come guida per il set, quindi in quel luogo sapeva tutto, non è qualcosa che stava ancora sviluppando“. La cosa strana è che le riprese pianificate dalla Fox sono state a lungo postulate come qualcosa che Boone voleva utilizzare per avvicinare il film alla sua visione originale. Più di recente, tuttavia, Boone ha dichiarato di aver realizzato la versione di The New Mutants che intendeva dire, dicendo che “non l’avrebbe promosso altrimenti“.

