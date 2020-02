The New Mutants: Anya Taylor Joy, Maise Williams e Charlie Heaton in alcune nuove immagini

Nuove foto offrono ai fan un nuovo sguardo ai protagonisti di The New Mutants.

La 20th Century Fox è destinata a concludere l’attuale era dei film degli X-Men con The New Mutants, una voce fuori dal coro nel panorama dei cinecomics, più incentrata sull’orrore nello stile del regista Josh Boone. Tra i nuovi arrivati ​​nel cast di The New Mutants c’è la bella Anya Taylor Joy, Maise Williams e Charlie Heaton.

Potete vedere le immagini qui sotto:

do you have anything to confess, rahne sinclair? pic.twitter.com/FpnVEFwoL2 — New Mutants (@NewMutantsFilm) February 5, 2020

sam wishes he was nigh invulnerable pic.twitter.com/ti2VfThYbC — New Mutants (@NewMutantsFilm) February 6, 2020

run little mutant, run. Illyana is coming pic.twitter.com/7rP3jsuE9n — New Mutants (@NewMutantsFilm) February 7, 2020

Nonostante alcuni rumor lasciassero intendere che il film sarebbe stato spogliato dei suoi toni horror per renderlo più family friendly sotto l’egida della Disney, casa di produzione a cui adesso i mutanti appartengono, il trailer lascia intendere tutto il contrario, mostrando ciò che Josh Boone ha specificatamente detto, ovvero che il film che arriverà al cinema sarà la sua versione originale senza modifiche.

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

The New Mutants uscirà nelle sale italiane il 2 aprile 2020, con Josh Boone alla regia, su una sceneggiatura di Knate Lee e dello stesso Boone, basato sui fumetti di Chris Claremont e Bob McLeod, e con Simon Kinberg, Hutch Parker, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner come produttori. La fotografia è a cura di Peter Deming, mentre la colonna sonora è composta da Mike Mogis e Nate Walcott.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

Mi piace: Mi piace Caricamento...