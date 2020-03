The New Mutants: Anya Taylor-Joy riguardo al suo sé di tre anni che interpreta il ruolo di Magik

In The New Mutants, Anya Taylor-Joy interpreta Magik, la mutante che usa la sua spada e armatura per combattere l’orso demone visto nel trailer del film. Ed è strano pensare che tutto è stato girato tre anni fa.

Il film è stato fissato per il suo primo debutto nel 2018, ma è stato ritardato per una serie di motivi. Parlando con People Magazine, Taylor-Joy ha riflettuto su com’è guardare il suo sé di tre anni fa interpretare quel ruolo.

“È super intrippante ma soprattutto perché, voglio dire, penso lo sia per tutti quelli che stanno arrivando ai 20 anni, pensi di essere così cresciuto quando ne raggiungi 20 e poi ne fai 21”, ha detto l’attrice. “Mi sento come se fossi cresciuta molto da allora, ma è anche divertente perché quel personaggio è stato molto divertente da interpretare.”

Riguardo a quanto a come è stato interpretare Magik, Taylor-Joy ha detto: “È impertinente. Non le importa davvero molto ed è divertente entrare in qualsiasi ambiente con quel tipo di atteggiamento”.

Taylor-Joy ha parlato poi maggiormente del ruolo del personaggio nel film in un’altra intervista.

“È eccitante! Sono passati tre anni. È molto tempo”, ha detto. “Ma Josh Boone, il nostro regista, è davvero contento del taglio finale del film. È sopratutto un suo film, e voglio dire, possiamo solo esserne orgogliosi. Adoro quel personaggio. E’ stata una delle cose migliori che abbia fatto, e mi sono divertita così tanto a interpretarla ogni singolo giorno. Spero che la gente la ami tanto quanto me. È un personaggio esuberante, ma è davvero divertente.”

Nonostante alcuni rumor lasciassero intendere che il film sarebbe stato spogliato dei suoi toni horror per renderlo più family friendly sotto l’egida della Disney, casa di produzione a cui adesso i mutanti appartengono, il trailer lascia intendere tutto il contrario, mostrando ciò che Josh Boone ha specificatamente detto, ovvero che il film che arriverà al cinema sarà la sua versione originale senza modifiche.

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

The New Mutants uscirà nelle sale italiane il 2 aprile 2020, con Josh Boone alla regia, su una sceneggiatura di Knate Lee e dello stesso Boone, basato sui fumetti di Chris Claremont e Bob McLeod, e con Simon Kinberg, Hutch Parker, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner come produttori. La fotografia è a cura di Peter Deming, mentre la colonna sonora è composta da Mike Mogis e Nate Walcott.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

