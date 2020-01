The New Mutants: chi è lo spaventoso cattivo del film?

Come promesso, oggi è uscito il nuovo trailer ufficiale di The New Mutants. Il film diretto da Josh Boone è rimasto bloccato nell’inferno dello sviluppo per quasi due anni. Tuttavia, dopo aver ricevuto una recente benedizione dalla Marvel, The New Mutants ha finalmente una data di uscita. Nel nuovo look del progetto, è stato confermato che Demon Bear svolgerà un ruolo importante nel film. Ma chi è l’iconico cattivo dei Nuovi Mutanti?

Il Demone Orso è stato creato da Chris Claremont, Bob McLeod ed è stato disegnato da Bill Sienkiewicz. Debuttando per la prima volta in The New Mutants #18 come cattivo principale nella Saga del Demone Orso in The New Mutants #18-20, l’entità viene creata dopo che i genitori di Danielle Moonstar vengono geneticamente mutati e ridotti in schiavitù. Il Demone Orso finisce per perseguitare i sogni di Moonstar. Quando lei affronta faccia a faccia l’entità rimane gravemente ferita. Provoca ulteriori danni ai Nuovi Mutanti prima che il gruppo (guidato da Magik) lo abbatta e liberi i genitori di Moonstar.

Il Demone Orso è un’entità estremamente potente e pericolosa, è essenzialmente un incubo vivente con incredibile forza, artigli affilati come rasoi e la capacità di teletrasportarsi e trasformarsi. Quei poteri di trasformazione sono stati palesemente mostrati nei fumetti di The New Mutants, quando si è visto il Demone Orso trasformare un’infermiera e un ufficiale di polizia in demoniaci guerrieri nativi americani. L’entità ottiene il suo potere dalle emozioni umane negative e può corrompere le anime. È terribilmente grande e ovviamente è molto, molto più grande di un orso normale.

Il Demone Orso è uno dei pochi cattivi dei fumetti della Marvel che non è stato ancora ucciso. Tuttavia, è riapparso alcune volte, in particolare nella serie X-Force del 2008 di Christopher Yost e Craig Kyle. In quella trama, l’orso perseguita Warpath. Come Moonstar, Warpath è stato quasi ucciso dal Demone, ma è stato salvato da Ghost Rider. Successivamente è stato rivelato che il demone orso era una versione corrotta degli spiriti della tribù degli Apache che furono trasformati dal malvagio Eli Bard dopo averli attaccati con il mistico coltello di Selene per aver cercato di proteggere i terreni di sepoltura.

Il film The New Mutants trae chiaramente ispirazione sia dal punto di vista narrativo che visivo dall’iconica serie di Claremont e Sienkiewicz, il che ha senso considerando la trama definitiva. Usare il Demone Orso come uno dei cattivi principali è una mossa intelligente, specialmente nel genere horror. L’entità ha la capacità di manipolare e corrompere le anime che lo circondano. Potrebbe rivelarsi roba spaventosa. Dani e il resto dei Nuovi Mutanti avranno difficoltà a sconfiggere il demone, ma è probabile che affrontare il mostro demoniaco sia ciò che avvicinerà il gruppo.

