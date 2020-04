The New Mutants: Consumer Protection BC pare abbia rivelato il runtime del film

Consumer Protection BC pare abbia rivelato la durata di The New Mutants, il film della 20th Century Studios e ultima pellicola Marvel / Fox.

L’attuale era del franchise cinematografico degli X-Men si concluderà con The New Mutants dei 20th Century Studios. Diretto da Josh Boone e con un cast di personaggi che faranno la loro prima apparizione nella serie di film X-Men, il film offrirà al pubblico un’esperienza relativamente più horror-centrica rispetto ai precedenti capitoli del franchise.

Sfortunatamente, i fan dovranno ancora aspettare ancora un po’ prima di poter godere dell’esperienza a causa della pandemia di Coronavirus, che ha spinto la Disney a ritirare The New Mutants dalla data di rilascio del 3 aprile 2020. Tuttavia, Consumer Protection BC, un’organizzazione che funge da “regolatore di una varietà di settori e tipi specifici di transazioni dei consumatori nella British Columbia” ha impiegato del tempo per classificare il film tanto atteso.

Secondo Consumer Protection BC, The New Mutants avrà una durata di 94 minuti, più precisamente 1 ora e 34 minuti. Se fosse vero, questo lo renderebbe il film più corto della serie di film degli X-Men.

Nonostante alcuni rumor lasciassero intendere che il film sarebbe stato spogliato dei suoi toni horror per renderlo più family friendly sotto l’egida della Disney, casa di produzione a cui adesso i mutanti appartengono, il trailer lascia intendere tutto il contrario, mostrando ciò che Josh Boone ha specificatamente detto, ovvero che il film che arriverà al cinema sarà la sua versione originale senza modifiche.

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

The New Mutants doveva uscire nelle sale italiane il 2 aprile 2020, con Josh Boone alla regia, su una sceneggiatura di Knate Lee e dello stesso Boone, basato sui fumetti di Chris Claremont e Bob McLeod, e con Simon Kinberg, Hutch Parker, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner come produttori. La fotografia è a cura di Peter Deming, mentre la colonna sonora è composta da Mike Mogis e Nate Walcott.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

