The New Mutants doveva essere collegato a X-Men: Apocalisse in origine

La Fox in origine voleva che il finale di The New Mutants coincidesse con quello di un altro film degli X-men, lasciando intendere che la pellicola condivideva la timeline con X-Men: Apocalisse.

Dopo una quantità senza precedenti di ritardi e battute d’arresto, il capitolo finale della storia di X-Men della Fox, iniziato nel 2000, sarà scritto il 3 aprile. Il rilascio di The New Mutants è stato originariamente previsto per aprile 2018, e dopo diverse modifiche alla data di rilascio e con l’acquisizione da parte della Disney degli assett del Gruppo Fox, la Disney ha permesso all’esclusivo racconto di Josh Boone di ottenere un rilascio cinematografico.

Disney ha anche contribuito a promuovere il film con un impressionante poster di The New Mutants che cattura davvero l’elemento horror della storia Marvel di Boone.

A differenza dei precedenti film degli X-Men, i cinque personaggi mutanti centrali di The New Mutants non si trovano nella scuola del Professor X per giovani dotati. Al contrario, personaggi del calibro di Magik di Anya Taylor-Joy, Wolfsbane di Maisie Williams e il resto dei mutanti si trovano in un sinistro manicomio contro la loro volontà, e ben presto si rendono conto che non è un posto dove vogliono aiutarli con i loro poteri. Gli elementi horror sono sicuramente diversi, e Taylor-Joy ha persino elogiato The New Mutants per avere un tono “diverso da qualsiasi altro film” del genere.

Considerando quanto sia diverso, è sorprendente sapere che il film era una volta un progetto che Fox voleva come parte della timeline di X-Men: Apocalisse, e persino il regista stesso della pellicola è rimasto sorpreso.

Durante il set visit di ScreenRant sul set di The New Mutants nell’agosto del 2017, Boone ha spiegato come il film fosse originariamente ambientato nella timeline degli anni ’80 di X-Men Apocalypse “con il Professor X”. Ha anche spiegato quanto fosse sorpreso dal fatto che Fox avesse dato il via libera a questo progetto a causa di come fosse il tono rispetto agli altri film degli X-Men:

“È divertente, sono stati così incoraggiati da Deadpool e Logan che ci hanno lasciato davvero stare. Non posso credere che ci stiano facendo fare questo film. Se sapessero tutte le cose presenti in questo, sono ancora tipo: ‘sanno quanto è fottuto questo film?’.”

Boone ha anche continuato a spiegare come le poche scene che aveva mostrato alle persone in quel momento le facessero piangere, ponendosi la domanda se “avrebbero fatto piangere altre persone?“.

Se Fox avesse continuato con l’inserimento di The New Mutants nella timeline di Apocalisse, sarebbe stato sicuramente un crossover unico a causa della natura horror del progetto di Boone. Sarebbe stato affascinante vedere Charles Xavier (James McAvoy) o Storm (Alexandra Shipp) nella cornice estremamente oscura del mondo di The New Mutants. Soprattutto il personaggio di Xavier, in quanto incarnava un tono molto diverso con la serie di film iniziata con X-Men: L’Inizio.

