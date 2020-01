The New Mutants è confermato come un film spaventoso PG-13

The New Mutants è solo a pochi mesi di distanza e i fan sono ansiosi di vedere questo film che sta, finalmente aggiungerei, per arrivare.

Ci sono state molte speculazioni a proposito di questo film, che rappresenta in qualche modo il vero capitolo finale della saga degli X-Men sotto l’egida della 20th Centuty Fox, ma Bill Sienkiewicz ha confermato che il film avrebbe ottenuto una valutazione PG-13.

Le sue parole recita: “Film spaventoso PG-13. L’atmosfera, il mistero e il tono della direzione di Josh lo fanno funzionare. Il cast è stellare, non i classici personaggi horror che si dividono 1 a 1 come degli idioti. Sono una squadra unita, forgiata dall’orrore, e questa è una nuova interpretazione. Bravi Josh & Co”.

Inoltre, all’inizio di questa settimana, Josh Boone ha detto a un fan su Instagram che stava arrivando un nuovo trailer del film. Alla domanda se la versione che andrà al cinema sia la versione originale, e non rimaneggiata per renderla meno horror come alcuni rumor lasciavano intendere, ha detto: “Non lo promuoverei in tal senso se non lo fosse”.

Scary film at PG-13. The atmosphere, mystery, & tone of Josh’s direction makes it work. The cast is stellar, not horror tropes who split from the group 1 by 1 like idiots only to get offed. They’re a team united; forged by the horror, and that’s new take. Bravo Josh & Co. https://t.co/HDpCZNp9Ro — Bill Sienkiewicz (@sinKEVitch) January 5, 2020

Nell’aprile del 2018, il film avrebbe dovuto salutare il pubblico, ma vari fattori hanno portato a numerosi ritardi. Questo non è stato l’unico film degli X-Men a subire alcuni ritardi, infatti anche X-Men: Dark Phoenix ha sentito la pressione di tutte le forze in competizione ed è uscito nei cinema. Ci furono numerose riprese aggiuntive, e problemi per via di ritardi e turbolenze con l’acquisizione da parte della Disney. In precedenza Sienkiewicz ha stuzzicato su quanto fosse entusiasta di far vedere ai fan il nuovo trailer.

The New Mutants arriverà nei cinema il 3 aprile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...