The New Mutants: il regista rassicura sul fatto che il film arriverà prima nei cinema

Ogni volta che il film di The New Mutants di Josh Boone viene ritardato, si sentono speculazioni simili da parte dei fan della Marvel, dei mutanti e della Disney che chiedono: “Perché questo film non può già venir caricato su Disney +?”.

Il film è passato attraverso molti cambiamenti circa le date d’uscita, per vari motivi, e mentre ora ha una data fissata per il 28 agosto è comunque molto provvisoria, dato lo stato del mondo in questo momento.

Quindi, quando il cast e la troupe di The New Mutants si sono uniti a CinemaBlend per un’intervista esclusiva, venne chiesto a Boone se dietro le quinte fosse mai stata una conversazione per il rilascio su Disney +.

“Gli studi non ti coinvolgono così tanto in quel tipo di conversazioni”, ha detto il regista. “So solo che ci sono cose contrattuali e problemi. Non so nemmeno di cosa si tratti. Ci sono ragioni per cui deve essere distribuito prima nei cinema, anche se vogliamo che tutti lo vedano nei cinema. Non penso che sia così semplice come metterlo su un servizio di streaming a causa di molte cose relative al business di cui non potrei parlare, e di cui non so davvero.”

È vero che i maggiori studi di Hollywood, finora, stanno mostrando segni di solidarietà con la National Association of Theatre Owners (NATO) per quanto riguarda il rilascio dei loro più grandi titoli. Ciò ha comportato ripetuti ritardi di titoli come Tenet di Christopher Nolan, il sequel horror di John Krasinski, A Quiet Place Part II, e Mulan della Disney.

Ma c’è stato un precedente stabilito da Disney in termini di decisione di spostare un film concepito per il cinema, e parliamo di Artemis Fowl, un film YA che è arrivato sulla piattaforma di streaming invece che al cinema. Lo stesso vale per l’imminente The One and Only Ivan, un adattamento dell’amato romanzo di KA Applegate con le voci di Sam Rockwell, Angelina Jolie, Brooklynn Prince, Danny DeVito e Dame Helen Mirren.

Nonostante alcuni rumor lasciassero intendere che il film sarebbe stato spogliato dei suoi toni horror per renderlo più family friendly sotto l’egida della Disney, casa di produzione a cui adesso i mutanti appartengono, il trailer lascia intendere tutto il contrario, mostrando ciò che Josh Boone ha specificatamente detto, ovvero che il film che arriverà al cinema sarà la sua versione originale senza modifiche.

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

The New Mutants doveva uscire nelle sale italiane il 2 aprile 2020 (al momento ha una data d’uscita fissata al 28 agosto), con Josh Boone alla regia, su una sceneggiatura di Knate Lee e dello stesso Boone, basato sui fumetti di Chris Claremont e Bob McLeod, e con Simon Kinberg, Hutch Parker, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner come produttori. La fotografia è a cura di Peter Deming, mentre la colonna sonora è composta da Mike Mogis e Nate Walcott.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

