The New Mutants: John Boone conferma che le riprese aggiuntive non hanno mai avuto luogo

Molto è stato detto su The New Mutants dal momento che ha iniziato le riprese nel 2017.

Il film, descritto come una realtà di gomma e un film dell’orrore YA, una volta era previsto per il rilascio nell’aprile del 2018, ma è stato ritardato più volte quando la Disney ha acquistato la 21st Century Fox – e, quindi, gli X-Men. Lungo la strada, i rapporti sulla pianificazione del film per le riprese sono diventati routine. Anche il veterano produttore del franchise, Simon Kinberg, che ora sta lavorando a un film di fantascienza per Netflix, li ha citati l’anno scorso in un’intervista. Ma, nonostante tutto questo discorso, Boone conferma che le riprese aggiuntive non sono mai divenute realtà.

“Tutti hanno detto che abbiamo fatto delle riprese! Non abbiamo mai fatto nuove riprese”, ha detto a EW a fine febbraio. “E vi dirò questo: se non ci fosse stata una fusione, sono sicuro che avremmo fatto delle riprese nello stesso modo in cui ogni film fa i i suoi reshoot. Non l’abbiamo fatte perché quando la fusione è stata completata e tutto è stato risolto, tutti erano ormai cresciuti.”

Per “tutti”, intende il cast. Nel mese di agosto del 2017, Maisie Williams (Rahne Sinclair / Wolfsbane), Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin / Magik), Charlie Heaton (Sam Guthrie / Cannonball), Henry Zaga (Roberto “Bobby” da Costa / Sunspot) e Blu Hunt di Another Life (Danielle Moonstar / Mirage) stavano ancora girando The New Mutants appena fuori Boston. All’epoca, Boone descrisse il concept come cinque mutanti adolescenti detenuti in una struttura segreta contro la loro volontà che affrontano terrificanti apparizioni – come “Stephen King incontra John Hughes”. Williams aveva 20 anni a quel tempo. Adesso ne ha 22 anni.

A dicembre del 2017, solo un paio di mesi dopo, si è sparsa la voce che la Disney avrebbe acquistato le proprietà della Fox per oltre 52 miliardi. E con l’attenzione di Disney sul franchise in continua espansione dei Vendicatori, The New Mutants è stato ritardato. Fu in quel periodo che i rapporti suggerirono che il film sarebbe stato sottoposto a nuove riprese per “renderlo più spaventoso”, come la stessa Williams in seguito lo disse in un’intervista del marzo del 2019 con la rivista Rolling Stone.

“Il film è esattamente il quello che abbiamo deciso di realizzare”, ha detto ora la Williams. “Ero nervosa quando parlavano di riprendere o rieditare per renderlo diverso, ma onestamente, è esattamente quello che abbiamo deciso di fare.”

Ad aggravare la situazione è stato il modo con cui ha appreso la cosa, ovvero dai titoli delle notizie. “Non avevamo sentito nulla a causa della fusione”, ha aggiunto Boone. “C’è stato il silenzio radio per circa un anno in cui non abbiamo avuto alcuna nuova informazione“. Durante questo periodo, il regista ha finalmente trovato il tempo – e il via libera – per realizzare il tanto atteso adattamento in serie di King, The Stand, per CBS All Access. Non si è parlato più del film finche Disney non chiese a Boone di tornare e terminare la modifica di The New Mutants, che era più che felice di fare.

“Quando mi hanno chiamato proprio prima che andassi a fare The Stand, mi hanno detto: ‘Vuoi venire a finire il film?’. Ed io ho risposto: ‘Mi piacerebbe… amerei finire il film!”

Quando Boone si allontanò dopo quei ritardi iniziali, gli effetti visivi erano ancora incompiuti, motivo per cui quel trailer originale, uscito nell’ottobre 2017, non ha rivelato nulla della seconda metà del film.

“Del montaggio, probabilmente, avevamo terminato il 75% del totale”, spiega Boone. “Siamo tornati e abbiamo finito. Ci sono voluti un paio di mesi ed è stato bello poter tornare. Knate Lee, il mio co-sceneggiatore e io, non ci lavoravamo da quasi un anno. Abbiamo fatto un sacco di cose qua e là che non avevamo pensato o notato un anno prima.”

Ciò a quanto pare ha incluso anche la rifinitura della resa grafica delle abilità di Illyana, in particolare la sua spada che si materializza dal suo braccio, così come Lockheed, il drago viola amato dai fan nei fumetti. Quando il film fu completato, il regista e il suo cast – tra cui Alice Braga come la misteriosa responsabile della struttura, la dott.ssa Cecilia Reyes – si sono riusciti a New York City per la prima proiezione ufficiale. Queste furono le prime persone che Boone voleva vedessero il film.

“È molto… thriller”, descrive Williams. “Penso che la natura di un gruppo di adolescenti intrappolati in una struttura, tutti con poteri individuali che non sanno ancora usare, o addirittura evocare, si presta davvero bene alla suspense e ai tagli jump scare. È tutto fatto in modo molto onesto ed è radicato nei personaggi e nelle situazioni in cui si trovano. Non è una commedia coi supereroi allegra e divertente. È decisamente molto dark.”

Nonostante alcuni rumor lasciassero intendere che il film sarebbe stato spogliato dei suoi toni horror per renderlo più family friendly sotto l’egida della Disney, casa di produzione a cui adesso i mutanti appartengono, il trailer lascia intendere tutto il contrario, mostrando ciò che Josh Boone ha specificatamente detto, ovvero che il film che arriverà al cinema sarà la sua versione originale senza modifiche.

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

The New Mutants uscirà nelle sale italiane il 2 aprile 2020, con Josh Boone alla regia, su una sceneggiatura di Knate Lee e dello stesso Boone, basato sui fumetti di Chris Claremont e Bob McLeod, e con Simon Kinberg, Hutch Parker, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner come produttori. La fotografia è a cura di Peter Deming, mentre la colonna sonora è composta da Mike Mogis e Nate Walcott.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

