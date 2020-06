The New Mutants: Josh Boone spera ancora di completare i suoi piani per la trilogia

Sappiamo da tempo che quando Josh Boone ha iniziato a concepire The New Mutants, aveva un piano per una trilogia di film.

Boone in precedenza aveva spiegato che ognuno dei film avrebbe esplorato un aspetto diverso del genere del film:

“L’abbiamo portato su FOX come una trilogia di film, in realtà tutti basati su quella lunga run di Sienkiewicz, e in qualche modo incorpora alcune cose di numeri successivi degli anni ’80. Saranno tutti film horror e saranno tutti il ​​loro distinto tipo di film horror. Questo è certamente il film horror soprannaturale della ‘realtà della gomma’. Il prossimo sarà un tipo completamente diverso di film horror. La nostra interpretazione è stata semplicemente quella di esaminare il genere horror attraverso i cinecomics e dare a ognuno il proprio tipo distinto di tono horror. Attingendo ai grandi eventi che amiamo nei fumetti.”

Bene, il regista spera che avrà ancora l’opportunità di finire ciò che ha iniziato. Durante una recente intervista con la rivista SFX, Boone spiega che spera che l’uscita di The New Mutants aprirà le porte per poter completare la sua trilogia pianificata.

“Alla fine, dopo tutto questo tempo, sono stato in grado di girare il mio The New Mutants e ne sono orgoglioso. Quello che spero ora è che abbia abbastanza successo da convincere lo studio a permettermi di completare un trilogia. Ho pianificato tutto.”

Se il film finisse per essere grandioso come abbiamo sentito dire, sarebbe fantastico lasciare a Boone la possibilità di realizzasse i suoi altri due film. Solo il tempo ci dirà se è qualcosa su cui Disney e Marvel Studios vorranno investire.

