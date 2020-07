The New Mutants: un presunto spot leak anticiperebbe l’arrivo del film su Disney +

Dopo il ritardo indefinito di Tenet comunicato ieri, le persone si chiedono cosa succederà a The New Mutants e Mulan. Bene, ora sembra che The New Mutants potrebbe essere diretto verso Disney +, e ciò – se si rivelasse vero – significherebbe che il film otterrebbe una nuova data d’uscita.

Un utente su Reddit pare abbia catturato un trailer di The New Mutants su Disney + affermando che il film sarebbe stato trasmesso in streaming il 4 settembre. Il trailer potrebbe essere falso, quindi dovremo aspettare e vedere, ma se è un falso è fatto molto bene. Sembra una delle promozioni per Disney + trasmesse sui canali in chiaro della tv pubblica e privata, e ha senso per loro finalmente rilasciare The New Mutants sulla piattaforma se i teatri rimarranno chiusi ancora per molto tempo.

Il dubbio però ci assale perché il trailer è simile a questo spot TV che potete trovare qui sotto per fare un confronto con quello che parrebbe leakato, tuttavia è modificato e include alcuni momenti non presenti in altri trailer; incluso un nuovo momento in cui vediamo un’immagine a infrarossi di Danielle Moonstar su un monitor.

Qui sotto lo spot di cui parlavamo:

Una versione di quello scatto era in un trailer precedente, ma questa ha un’angolazione diversa. Il trailer sembra essere australiano, e non è raro che cose come questa vengano trovate online o vengano condivise a livello internazionale.

Secondo speculazioni, una presunta e sconosciuta fonte interna alla Disney avrebbe smentito tutto all’insider Daniel Richtman, cosa che quindi non può essere ritenuta affidabile.

Le persone hanno ipotizzato che il panel dedicato a The New Mutants del ComicConAtHome potrebbe annunciare una data di rilascio per la piattaforma di streaming.

