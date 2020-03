The New Mutants: una nuova immagine mostra i poteri di Mirage

L’ultima immagine di The New Mutants mostra i superpoteri di Mirage nel film. Dopo essere stato ritardato di due anni a causa dell’acquisto della Disney-Fox, The New Mutants è stato respinto ancora una volta la scorsa settimana a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Con la post-produzione completata, il marketing di The New Mutants è stato finalmente in grado di mostrare i VFX del film. Ciò include le super abilità di personaggi come Danielle Moonstar aka. Mirage (Hunt), un mutante che può creare illusioni basate sulle paure e sui desideri interiori delle persone. Per il film, Boone e il suo co-sceneggiatore Knate Lee hanno adattato elementi del The Demon Bear Saga, una trama che contrappone Mirage e gli altri Nuovi Mutanti al misterioso Orso Demone che da tempo perseguita i suoi sogni. Tuttavia, grazie ai suoi superpoteri, sembra che la creatura sia in grado di seguire Danielle nel mondo reale.

Parlando con Empire, Hunt, ha detto che era “un onore” per lei interpretare un supereroe nativo americano in The New Mutants, aggiungendo: “non sono solo in background, per compiacere la gente. Sto portando qualcosa al film”. Ha anche parlato dell’esperienza di aver finalmente visto il film finito quest’anno, dopo aver girato The New Mutants nel 2017.

Potete dare un’occhiata alla sua citazione qui sotto, seguita dall’immagine esclusiva di Empire: “È stato travolgente. Non avrei mai pensato di vedermi in un film, e il primo scatto è della mia faccia! Stavo tremando, ma Maisie Williams mi ha rassicurato“.

Nonostante alcuni rumor lasciassero intendere che il film sarebbe stato spogliato dei suoi toni horror per renderlo più family friendly sotto l’egida della Disney, casa di produzione a cui adesso i mutanti appartengono, il trailer lascia intendere tutto il contrario, mostrando ciò che Josh Boone ha specificatamente detto, ovvero che il film che arriverà al cinema sarà la sua versione originale senza modifiche.

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

The New Mutants doveva uscire nelle sale italiane il 2 aprile 2020, con Josh Boone alla regia, su una sceneggiatura di Knate Lee e dello stesso Boone, basato sui fumetti di Chris Claremont e Bob McLeod, e con Simon Kinberg, Hutch Parker, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner come produttori. La fotografia è a cura di Peter Deming, mentre la colonna sonora è composta da Mike Mogis e Nate Walcott.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

Mi piace: Mi piace Caricamento...