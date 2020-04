The Night of the Hunter: Universal produrrà un remake del film del 1955

Universal Pictures sta ponderando di rifare The Night of the Hunter, un adattamento cinematografico del 1955 basato sul romanzo di Davis Grubb.

Matt Orton (“Operation Finale”) sta scrivendo la sceneggiatura. Sebbene si sappia poco sul nuovo progetto, si prevede che sia una versione contemporanea del thriller originale, piuttosto che qualcosa d’epoca.

The Night of the Hunter segue un fanatico religioso, un truffatore e un assassino che sposa una vedova, sapendo che il marito deceduto aveva nascosto 10.000 dollari alle autorità in seguito a una rapina in banca. I bambini piccoli della vedova sono riluttanti a dirgli dove il loro vero padre ha nascosto i soldi mentre l’uomo pianifica modi più sinistri per trovare i soldi. La versione del 1955, interpretata da Robert Mitchum, era considerata controversa all’epoca, dato che i temi oscuri tra cui il personaggio di Mitchum che depredava dei bambini piccoli.

Peter Gethers produrrà al fianco di Amy Pascal, che produrrà attraverso la sua Pascal Pictures con base Universal. Il vicepresidente senior della produzione, Jay Polidoro, supervisionerà il progetto per conto dello studio.

Sebbene le produzioni in tutto il mondo siano state chiuse a tempo indeterminato, gli studi stanno ancora lavorando per aggiungere progetti alle loro liste di sviluppo, soprattutto quando si tratta di impostare scrittori e registi sullo sviluppo delle IP.

