The Northman: Björk e Kate Dickey si uniscono al cast del nuovo film di Robert Eggers

Non c’è quasi niente di più eccitante di un giovane regista d’autore che usa lo stile maturato nei suoi primi successi per cambiare genere, dimostrando il proprio spirito poliedrico.

Questo è il regista Robert Eggers, che ha sfruttato il successo di The Vvitch e The Lighthouse, per sviluppare il nuovo The Northman, un ambizioso film su una vendetta vichinga con un cast spettacolare composto da Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, la sua star di The Vvitch, Anya Taylor-Joy, la sua star di The Lighthouse, Willem Dafoe, e Claes Bang.

Ma c’è di più. Oggi è stato rivelato in un casting call comparso sui social media – un allenatore / attore che si vanta di aver lavorato al film, a quanto pare – che lascia intendere come la cantante islandese Björk si sia unita al cast.

Interpreterà la strega slava, ma questo non significa molto dato che non ci sono molti dettagli sul film. La rivelazione del casting mostra anche che Kate Dickie fa parte del cast, nota per i ruoli in Red Road di Andrea Arnold, Prometheus (2012), Filth (2013) e naturalmente The Vvitch (2015).

BJÖRK IS IN ROBERT EGGERS' THE NORTHMAN (via https://t.co/OpFUcaQZt8) pic.twitter.com/ewxPEXU0cd — Erik Anderson (@awards_watch) August 19, 2020

Quello che si sa è che The Northman trattadi una saga di vendetta vichinga ambientata in Islanda all’inizio del X secolo, e immaginiamo che avere una star della musica all’interno del cast non possa che far bene all’atmosfera.

Björk è ovviamente acclamata per la sua carriera musicale estremamente eclettica, ma nemmeno lei è estranea al cinema. Ha recitato nel musical dark del regista danese Lars Von Trier, Dancer In The Dark, nel 2000. Il film ha ricevuto la Palma d’Oro al 53° Festival di Cannes, e Björk ha ricevuto il premio come migliore attrice per il suo ruolo audace e coraggioso nel film. Björk non ha recitato molto da allora ed è possibile grazie all’esperienza che ha avuto con Von Trier.

In realtà ha iniziato la sua carriera di attrice molto presto recitando in The Juniper Tree (1990) quando aveva solo 24 anni. Ha anche recitato nel film sperimentale di Matthew Barney, Drawing Restraint 9 (2005), durante il loro periodo come collaboratrice creativa.

Nessuna data di uscita è stata fissata per The Northman e considerando che il film sta per re-iniziare la propria produzione solo ora, è improbabile che lo vedremo in qualsiasi momento fino al 2021, in autunno o in inverno.

