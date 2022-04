The Northman: ecco il nuovo trailer dell’atteso film di Robert Eggers

“Il destino non ha pietà”, afferma Alexander Skarsgård nel nuovo trailer dell’epica pellicola di vendetta a tema vichingo The Northman, svelato oggi da Focus Features.

Nell’ultimo film del regista Robert Eggers (The Lighthouse, The Witch), che uscirà nelle sale il 22 aprile, Skarsgård interpreta Amleth, un principe guerriero vichingo in cerca di vendetta per l’omicidio di suo padre avvenuto per mano di suo zio, e di reclamare il trono. Il cast del film comprende anche Nicole Kidman, Claes Bang, Ethan Hawke e Björk, oltre ai veterani di Eggers Willem Dafoe e Anya Taylor-Joy

Eggers ha scritto la sceneggiatura con Sjón, l’autore e poeta islandese che ha co-scritto il film islandese del 2022, The Lamb. Lars Knudsen e Mark Huffman hanno prodotto con New Regency, con una produzione che si è svolta in Irlanda, che ha dato forma all’Islanda del X secolo.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Dal visionario regista Robert Eggers arriva THE NORTHMAN, un film epico ricco di azione che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l’omicidio del padre. Il cast è ricco di star e include Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, e Willem Dafoe.

The Northman uscirà nelle sale statunitensi l’8 aprile 2022, e sappiamo che è diretto da Robert Eggers, su una sceneggiatura di Sjón Sigurdsson e dello stesso Eggers, e con Mark Huffman, Lars Knudsen e Arnon Milchan come produttori.

La fotografia è a cura di Jarin Blaschke, con montaggio di Louise Ford e musica composta da Robin Carolan e Sebastian Gainsborough.

Il film uscirà nelle sale italiane il 28 aprile 2022.

