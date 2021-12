The Northman: ecco il trailer dell’epopea vichinga di Robert Eggers

Dopo il suo successo horror The Witch e il film in bianco e nero, The Lighthouse, Robert Eggers tornerà nel 2022 con la sua più grande produzione di sempre.

The Northman è un’epopea vichinga, co-scritta dal poeta e romanziere islandese Sjón, e in vista dell’uscita nelle sale dell’aprile 2022, Focus Features ha presentato il primo trailer.

Ambientato all’inizio del X secolo in Islanda, l’epico film vede Alexander Skarsgård nei panni di un principe vichingo che vuole vendicarsi del padre assassinato. Il cast include anche Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Björk, Ralph Ineson, Ethan Hawke, Willem Dafoe e Claes Bang.

“È un film enorme. Ho visto un montaggio di quattro minuti di alcune delle cose che avevano già girato e sono rimasto davvero sbalordito. Il matrimonio tra l’immaginazione di Rob Eggers e il folklore vichingo… Gesù”, ha detto Ineson a NME all’inizio di quest’anno. “Alexander Skarsgård sembra una bestia assoluta. [C’è] una scena in cui batte questo ragazzo in una battaglia; si china e gli squarcia la gola con i denti, urla agli dei e si toglie la maglietta – e tu pensi: ‘Mio Dio, non è un bodybuilder che fa una scena, è come un vero attore!’. Si è costruito un fisico per sembrare una specie di mostro, la dedizione è incredibile. Penso che sarà un po’ un capolavoro, ad essere onesti. Se dovessi scommettere sul fatto che un film sia un successo assoluto, sarebbe quello.”

Qui sotto potete vedere il trailer:

Mentre qui sotto il primo poster e una serie di prime immagini:

Dal regista visionario Robert Eggers arriva The Northman, un film epico pieno d’azione che segue un giovane principe vichingo nel suo tentativo di vendicare l’omicidio di suo padre.

The Northman uscirà nelle sale l’8 aprile 2022, ma sappiamo che è diretto da Robert Eggers, su una sceneggiatura di Sjón Sigurdsson e dello stesso Eggers, e con Mark Huffman, Lars Knudsen e Arnon Milchan come produttori.

La fotografia è a cura di Jarin Blaschke, con montaggio di Louise Ford e musica composta da Robin Carolan e Sebastian Gainsborough.

Nel cast Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman (Regina Gudrun), Alexander Skarsgård (Amleth), Ethan Hawke (Re Horwendil), Willem Dafoe (Heimir il folle), Ralph Ineson e Björk (la Strega).

