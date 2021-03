The Northman: Ralph Ineson loda Alexander Skarsgård e la sua dedizione al film

Robert Eggers è in post-produzione con la sua epica storia a tema vichinghi, The Northman, ma il membro del cast Ralph Ineson non si è fermato a condividere la sua convinzione che il film sarà “un capolavoro”.

Ineson ha recitato nel rivoluzionario film che ha segnato il debutto alla regia di Eggers, The Witch, e ora recita al fianco di Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Claes Bang e Björk in The Northman. Il progetto è il terzo lungometraggio da regista e segue The Lighthouse.

“È un film enorme”, ha detto recentemente Ineson a NME. “Ho visto un montaggio di quattro minuti di alcune delle cose che avevano già girato e sono rimasto davvero sbalordito. Il matrimonio tra l’immaginazione di Rob Eggers e il folklore vichingo… gesù, amico.”

The Northman vede nel cast Skarsgård in una saga sulla vendetta ambientata in Islanda all’inizio del X secolo. Eggers ha scritto la sceneggiatura con il poeta e romanziere islandese Sjón. Nella sua intervista con NME, Ineson ha anticipato la mostruosa trasformazione fisica di Skarsgård per il ruolo principale.

“Alexander Skarsgård sembra una bestia”, ha detto Ineson. “[C’è] una scena in cui batte questo ragazzo in uno scontro; si china e gli strappa la carne della gola con i denti, urla agli dei e si toglie la maglietta – e tu pensi: ‘Mio dio non è un bodybuilder che fa una scena, è un vero attore serio’. Si è trasformato in una specie di mostro per la parte, la dedizione è incredibile. Penso che sarà un capolavoro, ad essere onesti.”

Eggers ha a lungo pubblicizzato The Northman come il film più grande e ambizioso della sua carriera fino ad oggi, il che significa qualcosa considerando la laboriosa accuratezza storica che ha portato in The Witch e The Lighthouse. Il regista ha detto a Film Independent lo scorso aprile che la portata di The Northman era così enorme che ha dovuto cambiare il suo processo di preparazione, coinvolgendo altre persone per la prima volta ad aiutarlo a delineare il look del film rispetto al suo normale processo di realizzando in solitaria.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...