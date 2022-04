The Northman: Robert Eggers le descrive diverso da grandi film storici come Il Gladiatore e Braveheart

Il film in uscita di Robert Eggers, The Northman, sarà diverso dai classici poemi epici storici come Il Gladiatore e Braveheart.

Leggi anche: Robert Eggers loda Alexander Skarsgärd e parla di come il film è stato intimidatorio

The Northman è il terzo lungometraggio di Eggers dopo The Witch e The Lighthouse. Il film, che ha un cast stellare composto da Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Nicole Kidman, Willem Dafoe e Björk, sarà presentato in anteprima nelle sale il 22 aprile.

Con The Northman, Eggers ricevuto il budget più alto fino ad oggi per un film, ei trailer del film mostrano l’azione brutale, lo straordinario product design e gli impressionanti effetti visivi. Il film, che è stato co-scritto dal poeta islandese Sjón, è un ampio adattamento dell’Amleto di Shakespeare in quanto segue il personaggio di Skarsgård, Amleth, mentre cerca di vendicarsi di suo zio per l’omicidio di suo padre. Eggers ha lavorato con accademici, inclusi archeologi e antropologi, per rendere The Northman uno dei film vichinghi più meticolosamente studiati e accurati fino ad oggi, in contrasto con altri poemi epici storici che hanno abbandonato la precisione per amore del cinema.

Con i suoi paesaggi ampi e le scene d’azione, alcuni spettatori potrebbero naturalmente voler confrontare il film con altri poemi epici storici, ma Eggers ha affermato che un confronto così diretto sarebbe un errore.

Parlando al New Yorker, il regista ha affermato che il suo film sarà “artistico ma commerciale”, pur riconoscendo di sentire la pressione dell’ottenere un successo commerciale. Nonostante questa pressione, il regista promette che mentre il film ha “aspetti” che riporteranno alla mente film come Il Gladiatore e Braveheart, ma sarà “più strano”.

“Avevamo un film un po’ costoso, artistico – ma commerciale – artisti e commerciale, un po’ tipo un film di Vikings. Ora tutti i film sono tipo: ‘Se questo non è simile a Il Gladiatore o Braveheart sei fottuto’. E il fatto è che non lo è. Ha aspetti, questo di sicuro. Ma il cercare di fare qualcosa alla Il Gladiatore o Braveheart, anche con le migliori intenzioni, è strana per me.”

Dal visionario regista Robert Eggers arriva THE NORTHMAN, un film epico ricco di azione che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l’omicidio del padre. Il cast è ricco di star e include Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, e Willem Dafoe.

The Northman uscirà nelle sale statunitensi l’8 aprile 2022, e sappiamo che è diretto da Robert Eggers, su una sceneggiatura di Sjón Sigurdsson e dello stesso Eggers, e con Mark Huffman, Lars Knudsen e Arnon Milchan come produttori.

La fotografia è a cura di Jarin Blaschke, con montaggio di Louise Ford e musica composta da Robin Carolan e Sebastian Gainsborough.

Il film uscirà nelle sale italiane il 28 aprile 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...