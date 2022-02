The Northman: Robert Eggers loda Alexander Skarsgärd e parla di come il film è stato intimidatorio

Gli ultimi due lungometraggi del regista Robert Eggers – The Witch e The Lighthouse – sono velocemente diventati capolavori, sia dal punto di vista cinematografico che per quanto riguarda l’apprezzamento dei fan. Per il suo prossimo progetto, il regista sta aumentando drasticamente la scala dell’avventura che vuole raccontare, con un’epopea storica destinata a essere grintosa e distintiva come i suoi precedenti sforzi.

Interpretato da Alexander Skarsgärd nei panni del principe vichingo in cerca di vendetta Amleth, The Northman ha una portata molto più grande rispetto all’intensità contenuta in The Witch o The Lighthouse: “E’ stato intimidatorio e scoraggiante“, ha detto lo scrittore/regista Eggers alla rivista Total Film riguardo all’upscaling dall’intimità dei suoi primi due film.

Qualsiasi regista i cui primi film siano così esemplari riceveranno giocattoli più grandi con cui giocare in futuro, e un film coi vichinghi si presta alla resa visiva di vasti paesaggi e battaglie travolgenti.

“Ero completamente terrorizzato, ma è un grande privilegio poter fare qualcosa del genere”, continua Eggers. “È stato emozionante. Lo studio mi ha permesso di usare tutti i capi dipartimenti dei miei ultimi due film, e sono stato in grado di lavorare con i migliori storici dei vichinghi del mondo, il che è stato incredibile.”

Basato sulla storia di Amleth, dell’autore danese Saxo Grammaticus, che ha scritto in latino, The Northman segue il principe di Alexander Skarsgård, Amleth, mentre cerca di vendicare il padre assassinato. Se questa storia suona piuttosto familiare, è perché Shakespeare l’ha rubata per Amleto. Ma mentre l’eroe conflittuale del Bardo rifletteva e procrastinava ogni volta, questa versione “antica e primitiva” di Amleth vede il principe come un uomo d’azione.

“La quantità di disciplina che Alex ha messo in questo ruolo è pazzesca”, dice Eggers a Total Film. “Ha trasformato il suo corpo in un modo più selvaggio di quanto non abbia fatto in Tarzan.”

The Northman uscirà nelle sale statunitensi l’8 aprile 2022, e sappiamo che è diretto da Robert Eggers, su una sceneggiatura di Sjón Sigurdsson e dello stesso Eggers, e con Mark Huffman, Lars Knudsen e Arnon Milchan come produttori.

La fotografia è a cura di Jarin Blaschke, con montaggio di Louise Ford e musica composta da Robin Carolan e Sebastian Gainsborough.

Il film uscirà nelle sale italiane il 28 aprile 2022.

