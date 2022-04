The Northman: Robert Eggers parla di effetti e retroscena della sequenza del vulcano

Robert Eggers sapeva due cose dopo la sua prima visita in Islanda: avrebbe potuto vedere se stesso, forse un giorno, mentre girava un film sui vichinghi e, se mai fosse diventato realtà, avrebbe concluso quel film sui vichinghi con un combattimento nudi dentro un vulcano. Così è successo in The Northman.

Alexander Skarsgård recita nel film nei panni di Amleth, un principe vichingo che vuole uccidere suo zio Fjölnir (Claes Bang) per aver ucciso suo padre, il re Aurvandil (Ethan Hawke). Se il racconto suona familiare, è perché è basato sulla storia nordica che ha ispirato l’Amleto di William Shakespeare. L’odissea vendicativa di Amleth si conclude con la visione di Eggers che prende vita: un mitico scontro tra Amleth e Fjölnir, con in braccio spade e scudi, nudi sul monte Hekla in eruzione.

Disimballando la realizzazione di questo climax infuocato con EW, Eggers ha ripensato ripensa a quel primo viaggio in Islanda. “I paesaggi erano così epici e brutali e, sembra stupido a dirsi, c’era qualcosa di così elementare”, dice.

La produzione avrebbe potuto girare direttamente sul sito di Hekla mentre stava eruttando, e avrebbe potuto essere una possibilità per The Northman. Ma Eggers sapeva che la battaglia finale doveva essere contenuta. Quindi, il regista ha sfruttato l’Irlanda per rappresentare l’Islanda. La cantante pop svedese Björk, una delle attrici di Eggers, ha dato il meglio di sé quando è arrivata sul posto a Belfast dove lo scenografo Craig Lathrop ha trasformato una cava per farla somigliare a Hekla: “Ho detto: ‘Cosa ne pensi? Sembra l’Islanda?’“, ha ricordato Eggers. E a quanto pare l’attrice ha semplicemente detto: “Sì. È l’Irlanda travestita‘.”.

Se l’Irlanda fosse stata una drag queen, allora Lathrop, Sam Conway, Jarin Blaschke, Seamus Lynch e Angela Barson erano i suoi truccatori. Lathrop ha portato della terra nera per rivestire la cava di Belfast in modo che sembrasse cenere vulcanica, oltre a gomma macinata per rendere la superficie più facile da calpestare a piedi nudi per gli attori. Conway, il supervisore degli effetti speciali, ha portato i Dantes, dispositivi che sparano enormi fiamme.

“Hanno portato fumo nero e fumo grigio e tonnellate di cenere per farla cadere e galleggiare in aria”, osserva Eggers. “La stragrande maggioranza di tutta quella roba che vedi nel combattimento finale è roba pratica.”

Poi Blaschke, il direttore della fotografia; Lynch, il gaffer; e Eggers hanno incorporato luci a LED che sono state programmate per muoversi come lava nel terreno. In seguito gli effetti sono stati migliorati nel montaggio per farle sembrare lava. Per il tocco finale, Barson, un altro supervisore degli effetti visivi, ha girato filmati documentari del vero Hekla che erutta in Islanda per rendere la scena il più reale possibile.

“Per essere totalmente franco, non sapevo se questa cava sarebbe stata davvero bella. Eravamo preoccupati che non sarebbe sembrato un vulcano”, dice Eggers. “Ricordo di aver detto a Sjón, il mio co-sceneggiatore islandese: ‘È uno stupido finale all’americana?’. E lui ha detto: ‘Potrebbe essere, ma faremo in modo che non lo sia’. Dopo aver fatto un paio di riprese, Mark Huffam, uno dei produttori, si è avvicinato a me e mi ha detto: ‘Ad essere onesto, non pensavo che avrebbe funzionato, ma sembra buono’.”

Eggers ha dovuto prima capire come avrebbe funzionato la nudità nel contesto di The Northman. Per quanto il pubblico generale avrebbe sicuramente accettato qualsiasi scusa per vedere Skarsgård nudo, la cosa ha richiesto ricerca e il processo è stato più complicato di quanto sembri. Eggers voleva essere storicamente accurato, ma ha scoperto che la maggior parte delle saghe sulla vita quotidiana dei vichinghi sono state scritte centinaia di anni dopo attraverso una lente cristiana. Ogni informazione richiedeva un ulteriore esame: “La nudità era un tabù nell’era vichinga“, ha detto Eggers. “E veniva usata nei rituali in cui entravano in stati di alterazione“.

All’inizio del film, un giovane Amleth segue l’esempio di suo padre nello spogliarsi per bere un intruglio allucinatorio davanti a un sant’uomo (Willem Dafoe) e ululare come un lupo per liberare il suo spirito animale interiore. Una scena funebre successiva che coinvolge la sepoltura del figlio primogenito di Fjölnir, ucciso da Amleth, vede Fjölnir e il figlio successivo in fila per succedere ai suoi titoli nudi prima della cerimonia. Questi momenti hanno dato più credito alla nudità nel finale.

“I guerrieri berserker, che sono guerrieri orso, e gli Ulfheonar, sono guerrieri lupo: la loro nudità fa paura alle persone”, dice Eggers. “Altri vichinghi indossano armature. Sono nudi per mostrare la loro ferocia, la loro invincibilità. Questo combattimento con la spada nudi è fatto alle porte di Hel, e completa il ciclo della vendetta. Il duello stesso è un rituale e la ferocia della nudità è, di nuovo, qualcosa di elementare che volevo mostrare.”

Skarsgård e Bang non erano completamente nudi, ma c’erano vicini. Indossavano perizomi, e i loro genitali sono stati riprodotti in CGI.

