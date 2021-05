The Northman: svelata la data d’uscita del prossimo film di Robert Eggers

Robert Eggers, uno dei cineasti più importanti degli ultimi dieci anni, sta per tornare sul grande schermo con il suo attesissimo The Northman: revenge thriller vichingo con Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman e Alexander Skarsgård.

Eggers si è fatto conoscere in tutto il mondo come maestro dell’horror grazie a quelle meravigliose opere che sono The Lighthouse e The VVitch. Per The Northman, però, sembra che abbia deciso di dedicarsi ad un genere diverso, ma senza abbandonare il suo stile e le tematiche a lui care (stando a quanto hanno riportato i vari attori).

Le riprese del film sono terminate da qualche mese e oggi sappiamo finalmente, grazie a Collider, che la nuova pellicola firmata Eggers arriverà nelle sale l’8 aprile 2022.

Dovremo quindi aspettare praticamente un anno per poter vedere l’ultima fatica del regista di Lee, nella speranza che possa avere una distribuzione nelle sale cinematografiche anche qui in Italia, a differenza dello sfortunato The Lighthouse.

The Northman uscirà nelle sale l’8 aprile 2022, ma sappiamo che è diretto da Robert Eggers, su una sceneggiatura di Sjón Sigurdsson e dello stesso Eggers, e con Mark Huffman, Lars Knudsen e Arnon Milchan come produttori.

La fotografia è a cura di Jarin Blaschke, con montaggio di Louise Ford e musica composta da Robin Carolan e Sebastian Gainsborough.

Nel cast Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman (Regina Gudrun), Alexander Skarsgård (Amleth), Ethan Hawke (Re Horwendil), Willem Dafoe (Heimir il folle), Ralph Ineson e Björk (la Strega).

