The Northman: terminate le riprese del prossimo film di Robert Eggers

Sono terminate le riprese del prossimo film di Robert Eggers, The Northman.

Ha 37 anni, viene dal New Hampshire e al momento ha firmato regia e sceneggiatura di due film: The VVitch e The Lighthouse. Due pellicole che, in men che non si dica, si sono prepotentemente inserite trai migliori film degli ultimi vent’anni. Questo grazie ad un Eggers che ha dimostrato di saper raccontare le stesse cose ma reinventandosi, migliorandosi (o quantomeno con l’intenzione di farlo) e sperimentando, portando alla luce due film che sono certo arriveremo a definire capolavori tra una quindicina d’anni.

Sappiamo che Eggers non ha intenzione di realizzare film ambientati ai giorni nostri, ma di voler sempre esplorare il passato e così sarà per il suo prossimo film: The Northman. Non sarà un horror, ma una storia di vendetta molto violenta con alcuni grandi attori che già hanno lavorato col regista, tra cui Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe. Trai nuovi arrivati vediamo invece Nicole Kidman, Alxaner Skarsgård, Ethan Hawke e la cantante Björk.

La pandemia ha di certo rallentato la produzione di The Northman, che sarebbe dovuta iniziare a marzo 2020, ma alla fine non c’è stato niente di più di un normale e giusto rallentamento. Tutti gli attori hanno avuto modo di girare le proprie scene, ed ora giunge la notizia che la fase di riprese del film è giunta al termine qualche giorno fa. Ora, Eggers dovrà dedicarsi alla post-produzione con l’intenzione di far uscire il film l’anno prossimo.

Come al solito, e stando a quanto dichiarato dagli attori, The Northman sembra essere una produzione incredibile tanto quanto i due precedenti film di Eggers, il quale ha sfruttato lo stop della pandemia per poter far lavorare la crew sui prop di scena, costumi e location, che portano ad un uso pressocché nullo della computer grafica.

Fonte: IndieWire

The Northman non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma sappiamo che è diretto da Robert Eggers, su una sceneggiatura di Sjón Sigurdsson e dello stesso Eggers, e con Mark Huffman, Lars Knudsen e Arnon Milchan come produttori.

La fotografia è a cura di Jarin Blaschke e con montaggio di Louise Ford.

Nel cast Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman (Regina Gudrun), Alexander Skarsgård (Amleth), Ethan Hawke, Willem Dafoe (Heimir il folle), Ralph Ineson e Björk (la Strega).

