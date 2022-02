The Northman: una serie di nuove immagini dall’attesissimo film di Robert Eggers

Focus Features ha rilasciato diverse nuove immagini di The Northman di Robert Eggers, incluso un nuovo scatto di Alexander Skarsgård nei panni di Amleth.

Rilasciate durante l’IGN Fan Fest, danno modo ai fani di dare un nuovo sguardo all’Amleth di Skarsgård. Eggers ha scritto il film con il romanziere/poeta islandese Sjón. Skarsgård interpreta il principe vichingo Amleth, che osserva suo padre (Ethan Hawke) morire dopo essere stato tradito da suo zio Fjölnir (Claes Bang). Fjölnir fa prigioniera la madre di Amleth (Nicole Kidman). Amleth cresce ripetendo il mantra: “Ti vendicherò, padre. Ti salverò, madre. Ti ucciderò, Fjölnir”. Il cast del film comprende Anya Taylor-Joy, Björk e Willem Dafoe.

“L’accuratezza storica non è affatto importante per il cinema, in realtà”, Eggers dice a IGN della sua dedizione nel ricreare accuratamente l’era vichinga. “E puoi fare una grande storia d’epoca senza essere preciso – Dracula di Coppola è uno dei film meglio progettati secondo me, ma non è affatto accurato..”

Previsto per il rilascio ad aprile, The Northman in precedenza aveva subito un ritardo di due settimane. Nella sua sinossi ufficiale, Focus Features descrive The Northman come “un’epopea piena di azione che segue un giovane principe vichingo nella sua ricerca di vendetta”.

Qui sotto potete vedere le immagini:

Dal visionario regista Robert Eggers arriva THE NORTHMAN, un film epico ricco di azione che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l’omicidio del padre. Il cast è ricco di star e include Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, e Willem Dafoe.

The Northman uscirà nelle sale statunitensi l’8 aprile 2022, e sappiamo che è diretto da Robert Eggers, su una sceneggiatura di Sjón Sigurdsson e dello stesso Eggers, e con Mark Huffman, Lars Knudsen e Arnon Milchan come produttori.

La fotografia è a cura di Jarin Blaschke, con montaggio di Louise Ford e musica composta da Robin Carolan e Sebastian Gainsborough.

Il film uscirà nelle sale italiane il 28 aprile 2022.

