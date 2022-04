The Northman: Alexander Skarsgård parla del confronto con l’interprete de La Montagna de Il Trono di Spade

The Northman è uscito nelle sale questo fine settimana e attualmente è in testa al botteghino durante un weekend ricco di film.

Il film di Robert Eggers è attualmente un successo di critica e di pubblico. Il nuovo film vede Alexander Skarsgård nei panni di Amleth, che a un certo punto dovrà affrontare Hafþór Björnsson, l’attore noto per aver interpretato La montagna ne Il Trono di Spade. Skarsgård ha recentemente parlato con Entertainment Weekly della battaglia contro il famoso bodybuilder e ha ammesso che è stata intimidatoria.

“È venuto sul set mentre stavamo girando una scena, la prima volta che incontri Amleth. Hafþór, ovviamente, non stava lavorando quel giorno, ma è venuto sul set solo per salutare tutti. E sì, ero intimidito”, ha detto Skarsgård a EW. “Stringendo la mano di Hafþór ero come [Skarsgård sforza la testa per alzare lo sguardo] ‘Salve, signore. È un piacere’. La sua mano ha sminuito la mia. Ha cercato di andarci piano con me, ma doveva confrontarsi fisicamente con me, e mi ha letteralmente fatto volare. Ero decisamente dolorante dopo quella settimana di riprese. Non vuoi combattere l’uomo più forte del pianeta.”