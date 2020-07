The Old Guard 2: cosa aspettarsi dal più che probabile sequel?

Ora che finalmente abbiamo riportato la nostra recensione, assieme ai critici di tutto il mondo, e abbiamo trasmesso il nostro apprezzamento per The Old Guard, Netflix andrà avanti con un sequel?

Nel complesso, The Old Guard ha ricevuto finora recensioni per lo più positive e sembra essere un successo estivo per Netflix. Il solo fascino della Theron renderà popolare il film, mentre l’acume registico di Prince-Bythewood (Love & Basketball, Beyond the Lights) garantisce un’esperienza visiva di qualità.

Netflix potrebbe non dare il via libera a The Old Guard 2 nelle prossime settimane o mesi, ma un sequel sembra inevitabile. Dopotutto, il secondo volume del materiale sorgente – “Force Multiplied” – ha debuttato a dicembre 2019 e Rucka, che ha scritto l’adattamento della sceneggiatura del suo fumetto, sembra fiducioso verso un secondo film, affermando: “c’è una storia in tre parti completa che può essere raccontata“, e se il primo sarà un successo, cosa che sembra essere, “Netflix tornerà e dirà: ‘Ehi, facciamolo di nuovo’.”.

Data anche l’impostazione della pellicola, che sembra proprio gettare le basi per un altro film, molto probabilmente Netflix valuterà la visualizzazione dei numeri per diversi mesi prima di annunciare ufficialmente The Old Guard 2, ma non crediamo ci siano dubbi sulla sua realizzazione. Un sequel avverrà senza dubbio, ma i dati dell’algoritmo del servizio di streaming verranno effettivamente inclusi nel processo di pre-produzione. Supponendo che la regista Prince-Bythewood e lo sceneggiatore Rucka riprendano i loro ruoli dietro le quinte, The Old Guard 2 uscirà presumibilmente nel 2022 o nel 2023. A causa della pandemia di COVID-19, una prima del 2023 sembra improbabile.

Ma di cosa parlerebbe la trama? The Old Guard finisce con la sconfitta di Merrick e Andy che diventa mortale. Dopo essere stato stata tradita da Booker, Andromaca di Scizia è meno che soddisfatta e bandisce il suo amico dalla squadra per un secolo intero, mentre allo stesso tempo arruola Copley, che viene reclutato per aiutare la squadra a operare in silenzio nell’era digitale. Nel corso degli anni, i membri del team sono stati visti in foto di eventi importanti, quindi dovranno trovare nuovi modi per rimanere sotto i radar. Sei mesi dopo la scomparsa di Booker e dei suoi colleghi, Quynh – il primo immortale che Andy ha trovato – riappare in un appartamento di Parigi dopo essere stato intrappolato sott’acqua in una bara per 500 anni.

Lei sarà la chiave della trama di The Old Guard 2, mplto probabilmente. L’attrice vietnamita è stata una popolare star d’azione per anni nel suo paese natale e recentemente ha interpretato Hanoi Hannah in Da 5 Bloods di Spike Lee. Quindi, aspettatevi che Andy e Quynh vengano fuori con una relazione complicata al momento del ricongiungimento in The Old Guard 2, poiché c’è molto da risolvere circa il loro passato.

Basandoci sugli ultimi momenti di The Old Guard, sembra che Quynh possa essere il cattivo principale del sequel, anche solo per il suo comportamento minaccioso. Inoltre, come dovrebbe comportarsi dopo aver trascorso mezzo millennio con i suoi pensieri in fondo al mare?

