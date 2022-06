The Old Guard 2: Uma Thurman e Henry Golding si aggiungono al cast del film

Un sequel di The Old Guard per Netflix è stato annunciato lo scorso anno, e ora Deadline ha confermato che il progetto ha aggiunto Uma Thurman e Henry Golding al suo cast.

Le star del film originale Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Chiwetel Ejiofor sono tutte previste per il ritorno, così come lo scrittore e co-creatore di fumetti Greg Rucka.

Il film originale è stato diretto da Gina Prince-Bythewood, con Victoria Mahoney che è intervenuta per dirigere il seguito. Non è chiaro quando il progetto potrebbe iniziare la produzione, e se comincerà a girare nei prossimi mesi, potrebbe debuttare su Netflix già il prossimo anno.

Poco meno di un anno fa, la star Theron ha affermato che il film sarebbe entrato in produzione a breve, anche se apparentemente ci sono stati ritardi rispetto a quel piano iniziale.

“Adoro The Old Guard, la storia e i personaggi che sono stato onorato di mettere al mondo”, ha condiviso Prince-Bythewood in una dichiarazione quando Mahoney è stato annunciato come regista. “È stato emozionante interrompere. Ho deciso di non dirigere il sequel, ma rimarrò come produttore. Lascio il nostro franchise in buone mani mentre la mia ragazza Vic Mahoney affronta il prossimo capitolo di Nile e Joe e Nicky e Booker e Quynh e Andy, sceneggiato dalla splendida mente di Greg Rucka.”